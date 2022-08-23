無懼震盪 配置ESG三資產好安心

ESG投資不僅成為近年的投資顯學，注重生態友善的ESG多重資產走勢，更能展現超漲抗跌的好表現，保德信指出，生態友善企業相較傳統企業更能掌握轉型商機，因此ESG生態友善主題不論是股票、債券、REITs等，在行情上漲時的表現往往相對出色，即使遇到市場波動也能展現抗震力，投資人不妨透過PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金，強化整體資產跟漲抗跌目標。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，ESG企業其實近在生活周遭，不論食衣住行都能找到符合生態友善對策的企業，例如食的方面，達爾琳食材公司將廢棄食材轉化為寵物食品配料、有機肥料等，大幅降低因為廢棄食物所造成的碳排問題。

衣的方面，除了快時尚落實舊衣回收，義大利企業Aquafil採用最新技術，將海洋廢棄塑膠轉化為再生尼龍；住宅方面，透過獲得認證的綠建築及溫控系統，可降低建物2成至3成能源使用，並達到數十億美元的節能效益；行的方面，目前各國政府大力推動電動車發展，美國西屋制動公司亦成功研發出全球第一台電力火車頭，減低交通工具對於石化燃料的使用。

張書廷分析，從績效來看，採用PGIM生態友善ESG多重資產策略相較於非ESG多重資產的表現，特別是當市場發生重大事件時，符合ESG的股債、REITs等資產更能發揮抗震之效，例如2015至2018年升息期間，PGIM生態友善ESG多重資產策略的報酬率為26.6％，同期間非ESG多重資產僅有11.6％，而2020年疫情爆發之後，非ESG多重資產報酬率為負值7.2％，反觀PGIM生態友善ESG多重資產策略不跌反漲16.2％。

張書廷提醒，ESG投資潮流帶動相關規定日趨嚴謹，如何杜絕漂綠、讓ESG多重資產發揮真正抗震作用實為投資關鍵，PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金採用富時FTSE及Refinitiv兩大最具國際公信力之機構，所編製的ESG指數與評分框架做為挑選標的標準，亦為國內ESG基金唯一選用富時指數之基金，該指數同時也是台灣勞退基金的選股指標，透過兩大指數雙重把關，精準選出具轉型利基且符合「真綠」的成分股。