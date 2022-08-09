數位部將成立 大招資安人才

近來各機關網攻不斷，數位發展部8月27日掛牌成立後能否強化國家資通安全，備受關注。政院官員表示，以往遭駭客侵襲，會通報行政院資通安全處，未來該業務將移交數位部資通安全署負責，另因應資安署業務龐大，第一階段將擴編員額到100人，最終目標則將招兵買馬到300人。



另數位部日前啟動上百個職缺首波招募作業。準數位部長唐鳳接受專訪表示，擁有數位社群工作經歷者，具有即戰力價值，「學歷比我高、國中畢業就可以」，她將嘗試「經歷」換「學歷」模式，承認應試者工作資歷，打破公務機關攬才舊規。例如在數位社群、軟體業等擁有4年、6年以上的工作資歷或貢獻，只要面試官認同，即使學歷較低，仍有機會視同完成碩士或博士學位，亦即起薪條件相對可以好一點。



唐鳳說，既然強調數位發展，當然要走在時代尖端，在網際網路世界裡，很多高手可能只有高中、大學肄業，但因全心投入，很早就在網絡社群闖出一片天，若要延攬進入公部門工作，多半會遇到學歷要求而卡關。



此外，行政院資安處員額僅20人，數位部成立後資安工作將移撥到資安署，該署下設綜合規劃組，負責研擬、規劃和執行國家資通安全政策，還有進行資源分配；通報應變組負責資安事件通報及其績效評估，還有防禦機制規劃、情資分享機制推動等。



至於輔導培訓組掌管關鍵基礎設施資安管理與防護機制規劃，並負責推動及執行，人力培訓也是其範疇；稽核檢查組負責相關技術檢測、攻防演練；法規及國合組則要掌握國際資安法規，以及推動國際合作策略。



知情官員表示，為因應資安署業務龐大，第一階段將擴編到100人，希望年底前找到愈多人愈好，最終目標則是達到300人。數位部已透過人事總處對外徵求數位部資安署專案分析師，月薪48,767元起跳。惟官員坦言，「資安人才到處都缺」，是否能順利招募還有待觀察。



目前行政院國家資安會報由副院長沈榮津擔任召集人，對日前政府部門頻遭網攻，台鐵新左營站廣告看板因使用大陸製軟體遭駭，沈榮津指示各部會禁用大陸製資通訊產品範圍，從政府機關、委外廠商及分包廠商禁用，擴大到「公家機關場域內」皆不可使用大陸製產品，同時已通知各部會盤點，未來還會不斷祭出「強化作為」。