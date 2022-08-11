國中畢業即可!數位部600員額 約聘占一半

數位發展部將於27日掛牌，準數位部長唐鳳今（11）至行政院會報告數位發展部籌設情形。針對人才進用部分，數位部指出，在近600名員額中，約300人可以採約聘方式，大幅提高約聘比例，期盼吸引更多民間數位領域專才，一起投入國家數位發展的推動工作。

數位部籌備工作小組10日赴行政院院會報告，說明數位發展部籌備進度，以及數位發展部的未來任務目標與組織、預算等概況。

籌備小組在報告中，首先以數位發展部的英文名稱縮寫「moda」，宣示規劃數位發展部將成為台灣數位發展的「moda（馬達）」，將連結公民與技術、提升產業及安全，實現智慧國家的願景，以台灣模式持續引領世界。

數位部說，將以建立「民主典範，智慧國家 」為核心願景，將致力於加強「全民數位韌性」，主要任務為負責推動我國數位政策的創新與變革， 整合電信、資訊、資安、網路與傳播五大領域， 整體規劃數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達確保國家資通安全、促進數位經濟發展及提升國家數位轉型。

在組織架構方面，數位部說，下設有6司2署，6司分別是數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司；2署為數位產業署與資通安全署。

數位部表示，設有一個所監督的行政法人國家資通安全研究院，預計將在今年年底成立；此外還有3個主管的財團法人，分別為資訊工業策進會、電信技術中心與台灣網路資訊中心。

對於社會關心專業人才進用的部分，數位部說將採用大幅提高約聘比例、工作經歷為主的進用人才機制，因此，數位部、數位產業署與資通安全署於成立後第一年（112年度）預算員額近600人，其中約有300人可以約聘方式進用相關領域專業專才，等於將近一半，期盼吸引更多民間數位領域專才，一起投入國家數位發展的推動工作。

準數位部政次兼發言人李懷仁簡報時指出，這次組織法有放寬跟彈性聘用招募人才，約聘比例大幅提高，一部、兩署預算員額是600人，法定上限300人作為約聘，經歷夠基本上都可以是敘薪重點。

行政院長蘇貞昌說，數位國力是當前先進國家最重要競逐領域，也是版圖擴展、國家影響力延伸，更是戰略層級重大政策。

蘇貞昌說，其中人才引進與留用是重中之重，感謝人事總處協助，讓數位部人員任用更有彈性，增加約聘比例，希望靈活創新招募方式，可以找到適合數位部人才。

準數位部長唐鳳日前接受專訪時就表示，擁有數位社群工作經歷者，具有即戰力價值，「學歷比我高、國中畢業就可以」，她將嘗試「經歷」換「學歷」模式，承認應試者工作資歷，打破公務機關攬才舊規。例如在數位社群、軟體業等擁有4年、6年以上的工作資歷或貢獻，只要面試官認同，即使學歷較低，仍有機會視同完成碩士或博士學位，亦即起薪條件相對可以好一點。

唐鳳說，既然強調數位發展，當然要走在時代尖端，在網際網路世界裡，很多高手可能只有高中、大學肄業，但因全心投入，很早就在網絡社群闖出一片天，若要延攬進入公部門工作，多半會遇到學歷要求而卡關。