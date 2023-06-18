延續買氣熱潮 光陽、和泰車本周皆有動作

今年以來汽車與機車市場續熱，皆較去年成長，各品牌積極加快推出新車搶市！車業龍頭和泰車將於21日發表TOYOTA品牌旗艦全新豪華MPV Alphard，至於誓言明年拿下銷售冠軍的光陽IONEX，則在19日以「亮王牌開新局」為題，預告針對電動機車再出招，預料有可能推出更優惠的促銷方案。

雖然光陽一如往例，未說明19日記者會活動內容，僅在媒體邀請函上有著醒目的「黑桃2」，並以「亮王牌開新局」為題。不過，由於光陽董事長柯勝峯曾在3月時宣示，明年一定要拿下油車、電車雙料冠軍，隨著目前光陽IONEX電動機車已經穩居第二位，為向冠軍衝刺，確實必須再祭出更有力促銷手法來刺激買氣。

此外，柯勝峯早先在與基隆市府合作電動機車記者會時曾提及，今年將有新的IONEX車款，也預告會有更優惠、更符合消費者的資費方案，19日是否一併對外發表，備受市場關注。

和泰車緊接著於21日將發表全新Alphard，自2010年導入台灣以來，受到層峰客層青睞，此次改款無論外觀或舒適度預期都將有更優化表現，價格也是關注焦點。

Alphard在2020年改款上市當年銷量衝出1,788輛，去年因缺車全年僅交出504輛，隨著21日再推出全新年式改款，預期也將帶出另波買氣，挹注和泰車今年銷量繼續成長。