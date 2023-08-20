供應鏈庫存去化慢 7月外銷訂單難逃11黑

經濟部21日將公布7月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，全球通膨升息遞延效應，俄烏戰爭及美中科技戰等不確定因素，仍繼續影響景氣復甦力道及供應鏈庫存去化速度，進而影響外銷接單表現，預計7月外銷訂單金額將來到430至450億美元，年減17.1％至20.7％。

受到通膨、升息因素干擾，終端需求仍疲軟，經濟部上月公布6月外銷訂單金額低於預期，來到441.8億美元，年減24.9％、連10黑，且已經逐步逼近2018年11月至2019年11月上次連續13個月負成長。據了解，史上最長連續負成長，是2015年4月開始的連續16個月。

統計處表示，雖然高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，加上下半年進入消費性電子新品備貨旺季，有助於支撐外銷接單動能，但通膨升息遞延效應，俄烏戰爭及美中科技戰等不確定因素仍在，加上供應鏈庫存去化速度不一，恐影響外銷接單表現，預計7月外銷訂單金額將來到430至450億美元，年減17.1％至20.7％。

今年上半年接單大減兩成，外界也相當關心是否全年接單難維持正成長。黃于玲解釋，科技類產品接單仍有高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技商機支撐，目前景氣雖然還沒有明顯的復甦訊號，但面板、筆電庫存去化有成，且下半年進入消費電子旺季，預期仍會有一波備貨潮，第三季接單應會比第二季更好。

據外銷訂單受查廠商對7月接單看法，預期接單將較6月增加的廠商家數占16.4％，持平者占57.5％，而減少者占26.1％，按家數計算的動向指數為45.2；按接單金額計算的動向指數則為47.9，預期7月整體外銷訂單金額將較6月減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為43.3、51.5及50.0。