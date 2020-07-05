蘋果新商機上看1,700億元 七家台廠準備好了

台股在過去三個半月從波段低點強彈33%後，7月1日正式進入下半年，也是科技股旺季。在蘋果新iPhone及5G題材之外，還有一個全新的蘋概股題材正在發酵，就是蘋果的Mini LED供應鏈。



由蘋果點火的Mini LED風潮，已經燒旺了台廠供應鏈的股價表現，累計從3月中低點至今躍升50%以上，最高達177%，反彈力道遠高於集中市場。



隨著明年蘋果將推出首批採用Mini LED產品的終端裝置，兼具穩定及技術成熟的台廠可望吃下不少商機。

舊金山產業研究機構Grand View Research去年發表研究預估，全球Mini LED市場可望在2025年成長至59億美元（約合1756億元台幣），年複合成長率高達86.6%，可望在OLED（有機發光二極體）之後，下一個大紅大紫的顯示技術。

國內產業研究機構TrendForceLED研究（LEDinside）調查，美國科技大廠蘋果預計2021年第一季推出12.9吋、採用Mini LED背光技術的iPad Pro，並啟動14吋與16吋螢幕的Mini LED筆電開發案，已經選定台灣面板供應鏈負責。

TrendForce認為，台廠開發相關新產品具備穩定性與技術成熟的雙重優勢，可望帶動上下游供應鏈投入這個領域，包含LED晶片廠商晶電（2448）、檢測分選廠商惠特（6706）和梭特、打件廠商台表科（6278）、PCB背板廠商臻鼎（4958）等。

TrendForce指出，Mini LED背光顯示器的特點是高亮度、高對比，可將現有顯示器對比度由1萬比1，拉升至100萬比1。

其次，Mini LED從攝氏60度高溫至零下10度低溫，都可維持穩定發光，因此受到各家品牌大廠青睞，蘋果也在未來新型顯示產品規畫中，將Mini LED背光列為重點技術的方向。

陸廠產能大、成本低 但蘋果這原因青睞台廠

TrendForce觀察，現階段中國廠商在LED上下游供應鏈的產能龐大，成本又低，但為避免美中貿易戰衝擊，蘋果轉向較穩定的台灣供應鏈合作。

再者，台灣比中國更早在LED相關領域深耕，除了技術相對成熟，專利也較無疑慮，加上原物料與零組件取得容易等優勢，由台廠發展新技術將更有效率。

在個別廠商方面，TrendForce指出，蘋果的12.9吋iPad Pro預計採用10384顆Mini LED，並且做背光分區調控，達到高對比與高色飽效果，因此供應商最大挑戰是達到蘋果對成本與良率的要求。

從LED晶片來看，晶電的產品均一、性價比高、專利保護無虞，蘋果仍以其為首選。

晶電已經連續兩年虧損，董事長李秉傑在2019年度股東報告書中指出，展望2020年整體LED產業仍處於產能過剩、同業競爭激烈，但由於節能環保議題備受重視，發光效率LED微小化的技術也陸續看到成果，因此愈來愈多的新應用將陸續實現，因此LED市場仍有潛在發展機會。

台表科、惠特、臻鼎等台廠 入列蘋果Mini LED供應鏈

第二，供應商需要對LED晶片波長及規格，大量進行嚴格檢測與分選，而惠特與梭特（未上市櫃）同樣以性價比優勢，成為關鍵廠商；

第三，打件廠商台表科已搭配蘋果指定的K&S，採用特殊的快速打件製程，以突破量產瓶頸；

第四，PCB背板可望由鴻海集團旗下的臻鼎，及韓系廠商YP Electronics出線；

鴻海集團後市可期 GIS、夏普均可能受惠

第五，背光模組廠與面板廠搭配，目前以韓國HEESUNG Electronics與LG Display（樂金顯示器）為主，且隨著未來新機種問世，預期有更多供應商加入，例如台廠的GIS-KY（業成）、瑞儀；日本夏普（Sharp），以及中國京東方（BOE）等。

文章來源：今周刊

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