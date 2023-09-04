維勝鋼鐵攜手達德能源 率先響應屏東綠能政策

維勝鋼鐵與達德能源共同合作，將屏東廠區的屋頂改建成綠能屋頂成為屏東區最大單一屋頂型太陽能民營案場。圖／達德能源提供
維勝鋼鐵與達德能源共同合作，將屏東廠區的屋頂改建成綠能屋頂成為屏東區最大單一屋頂型太陽能民營案場。圖／達德能源提供

打造屏東縣民營企業最大單一屋頂型太陽能電場， 成為鋼鐵業界綠能急先鋒

名列2022年天下雜誌「快速成長一百強」企業第34強，維勝鋼鐵不斷創造歷史。率先響應屏東綠能政策，與達德能源共同合作，將屏東廠區的屋頂改建成綠能屋頂，於今年6月正式併網，發電容量3.671 MWp，成為屏東區最大單一屋頂型太陽能民營案場，估計每年可減少2453.213公噸的碳排量，相當於6.34座大安森林公園。

維勝鋼鐵致力於企業社會責任，以鋼結構取代鋼筋混凝土，透過綠色建材的使用，從原料生產、加工，甚至到拆除後之回收利用過程，大幅減緩傳統建築工程對生態環境的破壞衝擊，全方位客製化服務廣獲客戶肯定，目前不僅是南部第一大鋼鐵經銷商，也是亞洲最具規模的鋼鐵供應商之一。為了讓員工有一個舒適的工作環境，維勝鋼鐵將工廠打造成令人心曠神怡的鳥語花香，此次響應屏東縣綠建築自治條例規定，與再生能源領導廠商達德能源合作，將廠房屋頂全面綠能化，改建成太陽能屋頂，讓彷彿觀光工廠般整潔明亮的屏東總廠區中，有口皆碑的公園化設施的自然景緻，因太陽能及現代化科技新元素加入，更增添景觀可看性，也讓空間作最佳化應用，成為鋼鐵業界名符其實的綠能急先鋒。

「此次維勝鋼鐵綠能屋頂採用國際知名品牌最高階太陽能模組，嵌入式模組安裝模式更具耐強風及強震的特性，架高六十公分設計，等於多了一個屋頂，因為通風良好，所以降溫效果更佳。」達德能源董事長曾葳葳說，達德能源秉持德國一貫嚴謹的精神，結合開發、維運及工程一條龍服務模式，在設計之初就將施工的合理性及維運便利性列入考量。所有結構細節都與德國專業團隊再次檢驗確認，以最高標準確保電場發電效率及安全性達到最高要求，亦能符合屋主的使用需求。在維運面亦藉由全球統一監控系統搭配專業維運團隊，案場的任何異常，都會透過系統傳送到每個維運人員的電腦或手機，維運人員最慢在當天四小時就能抵達案場，在以最短的時間提供維修及故障排除的服務。

達德能源深耕國內再生能源20年之久，除了是國內最大民營陸域風場開發商，亦致力於太陽能發電之開發，目前全台共建置70座的屋頂型與地面型太陽能案場，合計為23.16MWp，同時有2個地面型(2.538MWp)與1個屋頂型案場(1.261MWp)正在興建中。繼此次與維勝鋼鐵合作的指標性案場，達德未來也將致力於推動大型地面型、農電共生型、漁電共生型、浮力型等類型的太陽能發電案件，持續為我國淨零碳排達標作出貢獻。

文 簡立宗

工商時報