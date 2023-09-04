維勝鋼鐵攜手達德能源 率先響應屏東綠能政策

打造屏東縣民營企業最大單一屋頂型太陽能電場， 成為鋼鐵業界綠能急先鋒

名列2022年天下雜誌「快速成長一百強」企業第34強，維勝鋼鐵不斷創造歷史。率先響應屏東綠能政策，與達德能源共同合作，將屏東廠區的屋頂改建成綠能屋頂，於今年6月正式併網，發電容量3.671 MWp，成為屏東區最大單一屋頂型太陽能民營案場，估計每年可減少2453.213公噸的碳排量，相當於6.34座大安森林公園。

維勝鋼鐵致力於企業社會責任，以鋼結構取代鋼筋混凝土，透過綠色建材的使用，從原料生產、加工，甚至到拆除後之回收利用過程，大幅減緩傳統建築工程對生態環境的破壞衝擊，全方位客製化服務廣獲客戶肯定，目前不僅是南部第一大鋼鐵經銷商，也是亞洲最具規模的鋼鐵供應商之一。為了讓員工有一個舒適的工作環境，維勝鋼鐵將工廠打造成令人心曠神怡的鳥語花香，此次響應屏東縣綠建築自治條例規定，與再生能源領導廠商達德能源合作，將廠房屋頂全面綠能化，改建成太陽能屋頂，讓彷彿觀光工廠般整潔明亮的屏東總廠區中，有口皆碑的公園化設施的自然景緻，因太陽能及現代化科技新元素加入，更增添景觀可看性，也讓空間作最佳化應用，成為鋼鐵業界名符其實的綠能急先鋒。

「此次維勝鋼鐵綠能屋頂採用國際知名品牌最高階太陽能模組，嵌入式模組安裝模式更具耐強風及強震的特性，架高六十公分設計，等於多了一個屋頂，因為通風良好，所以降溫效果更佳。」達德能源董事長曾葳葳說，達德能源秉持德國一貫嚴謹的精神，結合開發、維運及工程一條龍服務模式，在設計之初就將施工的合理性及維運便利性列入考量。所有結構細節都與德國專業團隊再次檢驗確認，以最高標準確保電場發電效率及安全性達到最高要求，亦能符合屋主的使用需求。在維運面亦藉由全球統一監控系統搭配專業維運團隊，案場的任何異常，都會透過系統傳送到每個維運人員的電腦或手機，維運人員最慢在當天四小時就能抵達案場，在以最短的時間提供維修及故障排除的服務。

達德能源深耕國內再生能源20年之久，除了是國內最大民營陸域風場開發商，亦致力於太陽能發電之開發，目前全台共建置70座的屋頂型與地面型太陽能案場，合計為23.16MWp，同時有2個地面型(2.538MWp)與1個屋頂型案場(1.261MWp)正在興建中。繼此次與維勝鋼鐵合作的指標性案場，達德未來也將致力於推動大型地面型、農電共生型、漁電共生型、浮力型等類型的太陽能發電案件，持續為我國淨零碳排達標作出貢獻。