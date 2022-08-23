WSTS下修今年半導體產值

世界半導體貿易統計組織（WSTS）發布最新全球半導體市場展望及預估，由於消費性電子終端需求疲弱，造成記憶體價格下跌及產值縮水，WSTS將今年全球半導體市場成長率由16.3％下修至13.9％，明年市場成長率由5.1％下修至4.6％，但今、明兩年的總體市場規模仍將續創歷史新高。

根據WSTS最新預估，2022年全球半導體市場規模將達6,332.38億美元，較原先預期的6,464.56億美元調降2.0％，年成長率下修至13.9％。2023年全球半導體市場規模將達6,623.60億美元，較原先預期的6,796.50億美元調降2.5％，年成長率亦下修至4.6％。

WSTS此次下調今、明兩年全球半導體市場年成長率，主要是因為記憶體市場成長動能明顯趨緩。WSTS原本預估今年全球記憶體市場產值年增率將達18.7％，明年再成長3.4％，但隨著DRAM及NAND Flash因供給過剩而價格走跌，下半年價格跌勢恐將持續，所以大幅下修今年全球記憶體市場產值年增率至8.2％，明年市場產值年成長率亦下修至僅剩0.6％。

WSTS亦將包括微處理器（MPU）、微控制器（MCU）在內的今年微元件市場成長率，由原先預期的11.4％下修至5.9％，明年成長率亦由5.3％調降至3.6％。法人分析，消費性電子生產鏈下半年積極去化庫存，主要應用在智慧型手機、筆電及平板的微元件需求明顯轉弱。

不過，WSTS卻調升去年以來一直供給吃緊的類比元件及邏輯元件等市場年成長率。隨著晶圓代工廠新增產能開出，IDM廠擴產符合預期，車用及工業用等需求續強，WSTS將類比元件今年市場年增率由19.2％上修至21.9％，明年成長率由5.7％上修至6.4％。

晶圓代工新增產能開出是推升邏輯元件市場成長的關鍵，WSTS將邏輯元件今年市場年增率由20.8％上修至24.1％，明年成長率由7.3％上修至8.1％。業者指出，隨著電子產品功能增加，內建晶片含量（silicon content）持續成長，加上晶圓代工新增產能支援，邏輯元件市場將在2023年首度超過2,000億美元大關、來到2,077.91億美元新高，占全球半導體市場比重維持在三成以上。