撥開血氧醫材疑雲！ Apple Watch能在台開通

蘋果(Apple)在 16 日正式發表的 Apple Watch Series 6 以及 Apple Watch SE，在 17 日已正式開放預購，預定 23 日正式在台上市。其中，唯有 Apple Watch Series 6 具備的血氧濃度偵測功能，在發表後就掀起熱議。如今根據蘋果官網的資訊，確定這項功能將會在台灣開通。

先前蘋果方面已經確認，Apple Watch Series 6 的血氧濃度偵測，被歸類於「健康」類的功能，因此不屬於醫療範疇，在台灣可以順利啟用，台灣消費者購入後，開箱即可使用。若要在 Apple Watch Series 6 中使用血氧濃度偵測功能，必須要點選「血氧」App 來啟動(這項功能也可在背景執行，長時間的監測)。而根據蘋果官網 watchOS 7 功能特色適用範圍的說明，血氧 App 確定會在台灣推出，代表台灣的 Apple Watch Series 6 可以順利使用這項功能。不會像先前 Apple Watch Series 4 就已推出的心電圖(ECG)功能一樣，受限於相關法規的限制，至今都還未在台正式開通。

蘋果官網顯示 watchOS 7 血氧App確定會在台灣上架。圖／摘自蘋果官網

至於透過Apple Watch Series 6測量血氧濃度的方法，第一步就是點開血氧App。首次啟用時會有操作指示，建議用戶要坐著不動，讓手錶螢幕呈現上方，手臂也安放在穩定的平面上來進行測量，整個過程僅需15秒，畫面上還會呈現倒數秒數來提醒。血氧濃度偵測可在你想要知道當下數值時進行量測，也可以在背景讀取（例如睡覺時），可一整天都會持續讀取相關數據。血氧濃度的數據則會整合在健康App中。使用者打開健康App，點開血氧區塊，就能看見以視覺化呈現測量數據，並以每日、每週、每月、每年的週期來觀看量測數據的變化，也可透過簡單的過濾器，篩選符合條件的血氧濃度數據，例如睡眠期間、高緯度位置的血氧狀態，或查看血氧濃度的變化趨勢圖。

蘋果至今推出的所有 Apple Watch 錶款，Series 6 是唯一具備血氧濃度偵測功能的款式。而心電圖功能，則是 Series 4 (含)之後都支援；近期因為藝人小鬼猝逝的消息，而再度引起討論的「跌倒偵測」功能，則也是 Series 4 (含)之後都支援。蘋果全新推出的 Apple Watch SE 則是不支援血氧濃度偵測，但是可支援心電圖功能(台灣尚未啟用)以及跌倒偵測功能。

而 17 日蘋果已正式推送了 watchOS 7 正式版，凡 Apple Watch Series 3 以上的機種都可以升級。但務必需要先將 iPhone 升級到 iOS 14，才可以跟升級到 watchOS 7 之後的 Apple Watch 進行配對。watchOS 7 不僅新增 6 種全新錶面，也新增 20 秒洗手秒數偵測與睡眠偵測功能，帶來許多新功能。

（中時電子報 黃慧雯）

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