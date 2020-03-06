疫情蔓延 谷歌、臉書擴大實施遠距工作

美國當地的新冠肺炎（COVID-19）近期逐漸升溫，截至 6 日 12:00 止，根據世界衛生組織（WHO）與美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，美國地區新冠肺炎確診案例已經達 233 例，死亡 12 例。因為疫情，華盛頓州、佛羅里達州、加州都已經宣布進入緊急狀態。由於這三州都是美國科技界重鎮，隨著旗下陸續有員工傳出確診案例，主要科技業巨頭也開始提升防疫等級，推動遠距上班、降低出差頻率等政策。

*Google

由於新冠肺炎在美國地區的疫情升溫，且華盛頓州屬於疫情最嚴重的地區之一，Google 發出建議，呼籲華盛頓州的所有旗下員工在家上班。除此之外，Google 日前證實一位在蘇黎世辦事處的員工確診，但因為該員工只短期待在辦公室，因此當地辦事處並未關閉。而因愛爾蘭在 2 月 29 日爆發境內首例新冠肺炎確診案例，而駐都柏林的一位員工出現類流感症狀，為防疫緣故 Google 在 3 月 3 日要求歐洲都柏林總部超過 8000 名員工演習在家工作，3 月 4 日則返回工作岡位。

為了防疫緣故，Google 已經取消旗下多個中大型活動，包含取消了預定在 4 月 6 日至 8 日Cloud Next’20 活動以及原定在 4 月下旬舉辦的「全球新聞倡議峰會」（Global News Initiative），以及預定在 5 月 12 日至 14 日舉行的 Google I/O 開發者大會。相關活動都會是需要改以線上直播的方式，或是當地小型聚會的方式進行。

*亞馬遜（Amazon.com）

亞馬遜方面 3 月 1 日對外確認，該公司在義大利米蘭的兩位員工確診新冠肺炎，目前已進行隔離，並將向員工提供必要支援。 3 月 4 日則確認西雅圖(Seattle，位在華盛頓州)總部一位員工確診新冠肺炎，除了讓員工隔離之外，亞馬遜已通知該員工的密切接觸者，並且針對辦公室進行消毒。據了解，亞馬遜也針對近期有一些身體不適症狀的員工提供了遠端辦公的方案，鼓勵身體不適原工可以在家休養，並尋求醫療協助。西雅圖是亞馬遜的總部，當地員工超過 5 萬人。

*Facebook有外聘員工確診

據了解，美國新冠肺炎確診案例中，有一位 Facebook 的外聘員工確診。該員工在 2 月 21 日曾至 Facebook 西雅圖辦公室，因此 Facebook 緊急關閉了西雅圖辦公室，最快在 3 月 9 日才會重新開放。在此之前，當地員工被要求改在家工作。

因應新冠肺炎疫情，Facebook 算是反應最為迅速的科技品牌。包含率先退出 MWC(今年展會已取消)、GDC(展會延至夏季)，並且主動停辦該公司全球行銷峰會、以及 F8 開發者大會，此外也退出的三月份的 SWSX 音樂節。

* Twitter 鼓勵員工在家辦公

Twitter 方面周一表示，強烈建議全球近 5000 名員工在家辦公。Twitter 方面要求在新冠肺炎較為嚴重的地區，也就是香港、日本、韓國辦公室的員工都必須在家辦公，其他地區的辦公室則就對想到辦公室工作的員工開放；且表示目前它們正在努力讓內部會議、員工大會以及其他的重要任務可以透過線上方式遠程參加。目前，Twitter 已經暫停員工非必要的出差，並且主動退出了 3 月 13 日至 22 日預計在德州舉辦的 SWSX 大會。

（中時電子報 黃慧雯）