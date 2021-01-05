商家租屋營業 租金逾2萬要扣稅

財政部國稅局指出，營利事業承租房屋做營業用途，繳納租金給房東時、營利事業負責人為扣繳義務人，若租金超過2萬元要按扣繳率10％扣取稅款，且租金在2萬元以上要另外扣取1.91％全民健保補充保費。

依所得稅法規定，營利事業負責人承租房屋後即為扣繳義務人，若扣繳稅額超過2,000元時必須代替房東先行扣繳，按每月租金扣繳率10％計算，每月租金若超過2萬元（不包含2萬元）、即達標扣繳門檻。官員指出，扣繳義務人必須在隔月10日前向國庫繳納扣繳稅款，另外也要在每年1月底前開立前一年度的扣繳憑單、提供國稅局查核。

此外，依照我國全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法規定，自2016年起，若營利事業給付股利、利息所得、租金及執行業務等收入，單次給付金額為2萬元以上（包含2萬元），營利事業即為代繳義務人、必須扣取1.91％二代健保補充保費並在隔月底前代為繳納。

舉例來說，若連鎖餐飲業向房東承租房屋，約定每月租金為3萬元，則連鎖餐飲業者需扣取11.91％的稅費、即為3,573元，其中有3千元為隔月10日前繳給國庫、剩下573元為隔月底前繳給健保署。此外，連鎖餐飲業者必須在每年1月底提供國稅局前一年度的扣繳憑單。

官員表示，營利事業扣繳申報的10％租金，屋主可在每年申報綜所稅時何時減除，假設屋主原本綜所稅負為100萬元，但因為租金收入已扣繳50萬元稅款，屋主只需繳剩下的50萬元稅負即可，若扣繳稅款超過綜所稅則可領取退稅款，等於屋主權益不會受損。

然而，依所得稅法規定，二代健保補充保費不能抵稅，對屋主來說較吃虧。但官員強調，我國考慮到量能負擔的精神，自二代健保開始，針對未列入健保費計費的六項所得（高額獎金、兼職薪資所得、執行業務收入、股利所得、利息所得及租金收入）計收補充保費。