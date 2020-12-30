民法修正 離婚後財產改依貢獻度分配

立法院會30日三讀通過民法修正案，未來夫妻離婚或變更法定財產制後，法院可視雙方經濟能力、子女照顧養育、家事勞動等因素，「調整」財產分配，甚至「免除分配額」，意即可能分不到財產，若婚前債務也不必平均分配債，將可保障家中經濟弱勢一方。

根據現行「民法」第1030條之1規定，法定財產制關係消滅的時候，夫或妻現存的婚後財產，扣除「婚姻關係存續所負債務」之後，若有剩餘，「雙方剩餘財產的差額，應平均分配」。

但有兩種情況例外，第一，因繼承或其他無償取得之財產。第二是慰撫金。依前項規定，平均分配顯失公平者，法院得調整或免除其分配額。

立委周春米提案時指出，為了避免法院對於具體個案認定標準不一，因此提案修法，增列「夫妻之一方對於婚姻生活無貢獻或協力，或有其他情事，致平均分配有失公平者」之要件，法院調整或免除分配額，讓分配達到實質公平。

修正條文規定，法院裁判慰撫金分配時，應「綜合衡酌」夫妻婚姻存續期間對「家事勞動、子女照顧養育」等付出狀況，同時對共同生活與分居時間、婚後取得財產時間以及雙方經濟能力等因素進行綜合評判。

周春米在法案三讀後表示，原本民法原則是「平均分配」，並授予法官認為有失公允，裁量時可以調整分配，修法後將讓法官裁量時能更有「具體依據」，讓配偶離婚後財產分配更趨公平，將可保障夫妻雙方權益。

此外，為遏止大陸非法抽砂船聚集在馬祖南北竿海域抽砂、牟取暴利，影響我國海洋環境生態，立法院三讀通過「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」、「土石採取法」兩項修正，加重違法越界抽砂刑度，最高可處最高7年有期徒刑，得併科1億元罰金。