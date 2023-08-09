儒鴻大跳水 AI綠油油 欣興健鼎猛 5檔超香

台股今（9日）收盤報16,870.94點，跌6.13點，跌幅0.04％，成交量3,281億元。AI股賣壓沉重，廣達盤中一度翻紅但終場仍下跌2％，緯創則跌逾半根跌停板，不過緯創的大股東宏碁日前處分3.3萬張持股，今股價逆勢小漲0.5％。

盤面上，PCB族群股價勁揚，除了欣興走高，金像電也上漲4％，健鼎股價漲勢凌厲，健鼎盤中登上188元刷新歷史高價，終場收在178.5元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計麗臺、碩天、詠昇、力致等5檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，玻璃類股表現亮眼，上漲1.64％，紡織類股表現疲軟，挫2.87％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市有10檔6.3％以上漲幅，其中3檔觸及漲停為碩天（3617）、麗臺（2465）、新建（2516），其他依序為帝寶（6605）、騰輝電子-KY（6672）、勤誠（8210）、虹冠電（3257）、奇偶（3356）、億泰（1616）、海華（3694）。

今日上市有10檔股票5.5％以上跌幅，其中4檔打入跌停為走著瞧-創（6902）、儒鴻（1476）、楠梓電（2316）、達運（6120），其他依序為菱光（8249）、材料-KY（4763）、緯創（3231）、辛耘（3583）、大成（1210）、無敵（8201）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、華航（2610）、廣達（2382）、英業達（2356）、長榮航（2618）、矽統（2363）、群創（3481）、健鼎（3044）、光寶科（2301）、技嘉（2376）。

台股上櫃股10檔5.8％以上漲幅，其中2檔觸及漲停為詠昇（6418）、力致（3483），其他依序為兆利（3548）、志豐（3206）、泰谷（3339）、得利影（6144）、富裔（6264）、關中（8941）、營邦（3693）、巨有科技（8227）。

今日上櫃有10檔股票7.7％以上跌幅，其中3檔觸及跌停協易機（4533）、上詮（3363）、凡甲（3526），其他依序為弘塑（3131）、安瑞-KY（3664）、幃翔（6185）、旭品（3325）、寶碩（5210）、國碳科（4754）、和進（3191）。

上櫃成交量前10名個股依序為力致（3483）、僑威（3078）、旭品（3325）、波若威（3163）、台燿（6274）、廣運（6125）、雙鴻（3324）、廣明（6188）、榮剛（5009）、營邦（3693） 。

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