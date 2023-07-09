晶圓代工成熟製程降價壓力大 法人:它例外

外傳成熟製程晶圓代工價格變相降價，雖業者不願評論降價議題，但法人認為，台積電（2330）成熟製程占營收比重不高，影響較大為聯電（2303）、世界先進（5347）、力積電（6770）等，不過，世界先進第三季有客戶新產品量產，將有利產能利用率提升，因此維持對世界先進「區間操作」的投資建議，目標價97元。

根據媒體報導，陸系晶圓代工廠報價積極，至少比台系低20％，且第三季報價也可繼續協商，使台灣晶圓代工廠壓力更大，即使台廠檯面上牌價依然不降，已有部分願意「以量換價」，協商以特別採購的方式「變相降價」。

群益投顧表示，IC設計公司和晶圓代工廠大部份都是長期合作的夥伴，去年下半年半導體整體景氣不佳，部份IC設計面臨打消庫存，毛利率明顯下滑，甚至已面臨虧損。

晶圓代工廠在去年第四季為配合客戶，價格已開始鬆動，不過價格對晶圓代工廠的獲利影響尚可控，影響晶圓代工獲利最大為產能利用率，今年上半年成熟製程的產能利用率將降至60~70％。

群益投顧指出，中國半導體製程多集中在28nm以上的成熟製程，近期陸企商討改用更多的成熟製程晶片取代單一高階製程晶片，使得成熟製程需求倍數增加；在目前成熟製程鬆動的情況下，中國晶圓廠開始降價，對要改設計的公司可以有更好的方案，即使成熟製程的需求增加，台灣相關廠商未必會受惠，而且從高階改為低階的方案是最不得已的選擇。其中，力積電主要代工客戶驅動IC和記憶體為主，這些產品原本就沒有使用高階製程，其客戶也沒有改方案的問題。

群益投顧表示，從終端市場來看，手機需求較差、PC也沒有特別好，工控與車用方面則因客戶需求觸頂，拉貨動能放緩，整體而言，第三季尚未見強勁復甦力道，目前整體產能利用率約70％。由於現在訂單能見度低，價格有降價的壓力，不利相關個股獲利。

值得注意的是，雖然現在成熟晶圓代工訂單能見度低，不過群益投顧指出，世界先進陸續接到美系廠商自中國晶圓廠之轉單，未來世界先進國際大廠、IDM廠營收比重將會增加，將可抵銷IC設計/國內廠商訂單波動性，但轉廠需要時間，有些去年底剛洽談，今年尚在認證階段，對營收發酵最快今年底甚至明年初，認證時間依產品有別，3C產品約三個季度，工業用及車用至少要一年半。

世界先進今年第三季有客戶新產品量產，今年新增的是以往沒有的手機電源管理IC，將有利世界先進的產能利用率提升。

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