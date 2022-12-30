119家上市櫃、金控 3/16提前公布年報

為縮短股東摸黑期，上市櫃公司、金控2023年起年報公告時點大提前。金管會證期局指出，為提升上市（櫃）公司財務資訊揭露的及時性，分階段推動公司年報公告時點提前，公司的「自結」年報要在年度終了後75日內公告前一年度財務資訊，即2023年的3月16日，首波施行有119家實收資本額達100億元的公司，另外，金控公司與旗下的證券、期貨、銀行、保險子公司都一樣要在75日內同步公告申報年報。

金管會指出，新制上路後，可增進上市櫃公司財務資訊公告申報之及時性，避免資訊空窗期過長，預估我國上市(櫃)公司的現有及潛在投資者均可受惠。

過去上市公司公告「經會計師查核」的年報時間為隔年3月底，等於是年度結束後時間長達90天才需要公告，但其實國際間經會計師查核的年報通常隔年的60天內就已公告，台灣90天內才公告相對較長，為提升資訊揭露之及時性，金管會在2021年4月發布修正「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」，自2023年起施行。

金管會指出，提前公告自結財務資訊將依公司資本額多寡分三階段實施，其中，實收資本額達100億元的公司自2022年起公告、實收資本額達20億元之公司自2023年起公告，並自2024年起全體上市櫃公司均應公告。

另外，金管會也開放外資得以我國上市櫃股票做為海外投資活動之擔保品，藉以吸引外資持續投注台股，及因應外資從事海外投資活動之資金需求，此新制也是預計2023年第一季可上路。

金管會指出，開放外資持有台股做為擔保品的規定，有助增加外資資金運用彈性及持有台股投資部位之意願，對促進金融市場流動性，及強化證券交易市場穩定性均有助益。

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