8/15盤中熱門焦點股

今（8/15）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）桂盟H1賺很大 早盤大漲6％

全球最大的鏈條供應商-桂盟（5306）上半年每股大賺8.09元，獲利創下歷史同期新高，而且超出業界預期！15日早盤一開盤、股價隨即衝上165.50元，漲幅約達6％，目前漲幅仍超過4％。

桂盟受惠高階自行車市場需求持續增長及歐美補修市場仍維持強勁成長，加上產品組合持續優化，上半年獲利表現亮眼！

綜觀桂盟第二季因自行車市場中低階產品庫存調整，單季合併營收為18.9億元、年減5.7％，但由於產品組合優化，單季毛利率達48.7％，稅後純益達5.2億元、年增9％，單季EPS達4.13元，創下歷史單季獲利新高！

桂盟董事會已決議，第二季現金股息將發放2.25元。（工商時報 曾麗芳）

（2）財報超預期 玉晶光目標價喊上630元

光學族群二哥玉晶光第二季財報大幅超越市場預期，周一（8/15）開高之後欲小不易，早盤高點一度觸及443.5元，迄上午9：19的市價暫報428元，上漲1.9%，表現不錯。

由於正進入蘋果新iPhone傳統旺季，在業績優異、前景想像空間大的挹注下，摩根大通、瑞銀證券雙雙將推測合理股價升至550元，摩根士丹利證券更賦予630元高檔預期，股價新共識儼然成形。

光學族群自股王大立光法說會釋出第二季毛利率驚喜，加上傳統旺季效應期待感，吸引大和資本、里昂證券升評，股價穩在2,000元之上後，光學雙雄討論熱度開始發酵。隨二哥玉晶光最新財報毛利率、每股純益大幅突破市場預期，與大立光相呼應，股價補漲期待感自然水漲船高。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉研判，玉晶光第二季優異的毛利率化解市場疑慮，股價將會正面反應。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，玉晶光第二季毛利率37.4％、單季每股稅後純益3.3元，全部遠遠超越市場預期的30.6％與1.8元，毛利率的好氣色推敲是來自產品組合優化，擁有更多的智慧機與虛擬實境（VR）專案，加上生產效率提升與新台幣貶值所驅動。放眼第三季，楊維倫高度看好，受惠iPhone拉貨動能與VR貢獻度提升，玉晶光第三季營收將刷新有史以來的新高紀錄，如此強悍的營收動能，正好印證了因良率提升，玉晶光持續獲得新專案與更多市占。

陳星嘉進一步說明，玉晶光下半年毛利率可望較上半年更上層樓，理由在於蘋果進入新品季節性放量循環，有助玉晶光營收規模走高，而且玉晶光持續在iPhone鏡頭拉高市占率；更重要的是，玉晶光不僅提升在iPhone鏡頭市占，尤其鎖定iPhone 14系列中高毛利望遠鏡頭，此外，還有Meta高毛利的VR產品放量，一齊加持玉晶光優化產品組合。

根據樂觀派外資對玉晶光所做財務預期顯示，玉晶光今年每股純益上看23.56元，步出去年20.53元的谷底，2023年更加速前進，每股純益飆上30.41元、大賺超過三個股本。（工商時報 簡威瑟；工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.南電(8046)：Q3營運續衝、H2展望正向，上週五外資買超逾2000張，三大法人齊偏多，今早勁揚近7%。

2.動力-KY(6591)：內外皆美，H1狂賺半股本，強登漲停板。

3.仲琦(2419)：上半年每股賺0.76元，下半年拚續勝去年同期，勁揚約6%。

4.海華(3694)：7月營收轉正，年增3.63%。和碩集團開啟雙執行長時代，股價急奔漲停。

5.智原(3035)：上半年已賺贏去年，法人力挺，股價穩揚近4%。

6.力智(6719)：上半年賺逾1股本，調降Q3營收預估，全年營收增幅下調，但利空出盡，股價攻頂。

7.創惟(6104)：蘋果導入Type-C，大單在望，股價開高走高漲約8%。

8.台積電(2330)：外資連兩日買超+上周五ADR漲1.5%+Q3業績戰新高，盤初股價續漲至523元，提振台股信心。

9.中鴻(2014)：鋼價回穩，12日外資回頭、與自營商攜手買超1756張，推升股價漲逾4%，收復月線。

10.大成鋼(2027)：基本面亮眼+鋼價回穩，投信擴大買超，盤初急漲逾3.5%，重回40大關之上。

11.威致(2028)：上半年EPS 1.89元+庫藏股續發威+外資上周五大舉買超269張，盤初放量急漲逾7%，躍過季線。

12.江申(1525)：大陸轉投資事業H2業績明顯好轉+7月營收衝新高，早盤多頭重踩油門，爆量飆上漲停。

13.華經(2468)：H1每股賺0.47元，優於去年同期的0.31元，獲外資連兩日買超，盤初爆量攻上漲停16.35元，寫近15月高價。

14.亞光(3019)：外資連日賣超，但5日線、月線上揚，盤初股價強彈逾5%，一度逼近70關。

15.嘉澤(3533)：7月營收表現優於市場預期，外資終結連5賣，早盤漲近6.5%、突破700關。

16.桂盟(5306)：上半年每股賺8.09元創高，月線整理結束，今早跳空跨過季線。

17.森崴能源(6806)：連續三年營收複合成長209.31%，早盤成功突破83元上方反壓區，漲幅超過3%。

18.技嘉(2376)：伺服器撐腰，Q3回溫可期，本土法人力挺，早盤彈高4%。

19.寶齡富錦(1760)：BA.5來襲、檢測需求升，受此帶動拉高半根漲停板。

20.長榮航(2618)：外資近期賣超，股價持續修正。

21.高力(8996)：獲利回吐，開低走低，早盤跌逾4%。

22.長榮(2603)：SCFI持續九周緩步下跌，股價開低跌逾3%回探百元。

23.台揚(2314)：上半年每股虧損1.15元，7月營收創31個月新高，買盤拉抬股價一度大漲逾6%、重登50元。

24.訊舟(3047)：自結7月每股淨利0.19元，股價開漲。

25.新唐(4919)：下半年營運有機會優於上半年，股價重回月線後續漲。

26.日月光投控(3711)：第三季營收挑戰新高，股價續揚站上90元。

（旺得富理財網）

（4）蘋果導入Type-C 祥碩、創惟迎大單強攻

歐盟2024年將全面統一充電口為Type-c、蘋果近期開始進行所有產品線type-c接口轉換工程，業界預期，2023年蘋果推出的iPhone、iPad及Macbook等產品都會陸續導入Type-c。其中，供應鏈業者指出，祥碩及創惟（6104）等IC設計廠已打進蘋果供應鏈，2023年業績成長動能可期。

消息面激勵祥碩與創惟周一甫開市即跳高大漲。祥碩早盤開出938元高檔後，即一路向前衝，迄上午9：27的市價暫報973元，大漲6.57%；創惟同樣開高之後欲小不易，目前暫報127元，勁彈6.72%。

歐盟已經全面決議，在2024年秋天在歐盟販售的消費性電子產品全都必須導入USB Type-C接口，象徵大量使用自行開發Lightning介面的蘋果，將全面轉用Type-C才能在歐盟販售。

蘋果為了加速Type-C介面導入，目前已經在iPhone及Macbook等終端裝置測試導入Type-C介面。業界傳出，蘋果將有機會先行在2023年秋天販售的終端產品開始陸續推出導入Type-C接口的iPhone、iPad、Macbook及AirPods等終端產品，預期2024年蘋果推出的新品將有望全面跨入Type-C世代。

據了解，蘋果並非完全沒有將Type-C導入終端裝置中的經驗，舉凡先前推出的Macbook、iPad等部分產品都已經採用Type-C，僅剩下iPhone、AirPods等裝置尚無使用Type-C介面，但隨著後續Type-C商機爆發，相關IC設計廠都有機會雨露均霑。

其中，祥碩、創惟等IC設計廠已經分別以PCIe to USB 3.1 Gen2控制IC及SD記憶卡讀卡機攻入Macbook供應鏈。法人預期，若蘋果開始大量導入Type-C介面，屆時會由已與蘋果合作過的IC設計廠先行測試Type-C解決方案，祥碩、創惟在Type-C晶片皆具有開發經驗，後續將有望擴大拿下蘋果裝置的Type-C訂單。

祥碩在USB市場已經累計大量矽智財，預期在2023年將開始放量出貨整合Thunderbolt、USB-PD的USB 4控制IC，由於Thunderbolt為英特爾、蘋果共同開發的高速傳輸介面，因此法人看好，該款USB 4產品將有望大啖英特爾及蘋果生態系商機。（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

（5）成長動能足 力智AES-KY

台股站穩「萬五」大關，本季拚收「萬六」，吹響反攻號角，研究機構點名電子高價股不落人後，將加入反攻行列，力智（6719）雖面臨庫存調整、新品推遲，然不改中長期成長態勢，AES-KY（6781）獲利維持穩定成長，雙雙給予「買進」投資評等。

消息面激勵力智股今開高之後不回頭，在開盤22分鐘內，即亮燈漲停板，報319元，大漲10%，表現搶眼；AES-KY則開高走高，重返千元之上，迄上午10：00的市價暫報1020元，勁揚3.03%。

力智一度貴為台股千金股一員，然股價今年以來猛烈回檔。法人指出，力智第二季營收季增10％，符合先前季增高個數至低雙位數之預期，主要成長動能來自SPS先前受大陸封控影響，遞延至第二季出貨，以及高階MOSFET因新增產能而持續成長，毛利率季增0.3個百分點、達45％，加上業外匯兌利益，單季每股稅後純益5.74元，優於市場預期。

投顧研究機構認為，儘管力智短期營運受供應鏈存貨調整衝擊大，然中長期隨著5G、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）應用朝向高運算力與高效能發展，CPU、GPU將往先進製程推進，同時帶動高效率、高整合電源管理IC（PMIC）與功率元件的需求增加，除了輝達外，非輝達平台成長空間大。近年力智工控Power Stage在大陸白牌伺服器、資料中心、網絡、工具機、快充等訂單漸有斬獲，為後續營運另一重要動能。

AES-KY方面，3月俄烏戰爭爆發，大宗商品例如：小麥、鋁、鎳、鈀金等紛紛大漲，由於電池上游原物料主要包括：鎳、鋁、錳、鈷等四元素，第二季一度有15～40％不等漲幅，增加成本，但AES-KY藉由高毛利率的UPS鋰電池比重增加，稀釋原物料上漲負面影響，第二季毛利率仍季增0.37個百分點、至36.7％。

下半年即使受俄烏戰爭尚未緩解與高通膨負面因素，全球景氣有下滑疑慮，但AES-KY藉由高單價UPS比重上升，產品組合改善具支撐，預估2022、2023年毛利率維持高檔，獲利將維持穩定成長。（工商時報 簡威瑟；工商時報 數位編輯）

（6）載板三雄吸金 南電、欣興、景碩臉色泛紅光

受惠ABF市況仍佳，載板三雄南電、欣興與景碩周一同步強彈，表現搶眼。迄上午10：14，南電暫報281元，大漲7.46%；欣興暫報165元，上漲4.43%；景碩暫報135.5元，揚升3.44%。

載板廠7月營收普遍維持高檔，南電（8046）7月營收續寫新高，55.3億元、略優於6月、年增13.3％，累計前七月營收達352.8億元、年增25％，為歷年同期新高。

景碩（3189）、欣興（3037）7月營收則同步創下單月歷史第三高，景碩7月營收37.6億元、月減3.77％、年增20.7％，累計前七月營收252.3億元、年增32.3％；欣興7月營收117.79億元、月減4.4％、年增29.18％，累計前七月營收達781.25億元、年增42.12％。

據欣興日前法說會上釋出的展望，公司表示考量大環境變數多，戰爭、通膨、消費力道放緩等，下半年不適合做太過積極的預估，但也提到主要的高階產品影響不大。

載板同業認為，儘管成熟製程或NB／PC類消費性產品受到市場波動影響，但先進製程需求仍維持強勁，也是台系載板廠主要成長動能來源，對下半年營運仍持正面看法。

南電表示，受惠於近年在產品、客戶的多元化，預期此次市場波動對公司影響不大，今年來看，修正較大的應用為手機、TV、PC，PC當中南電產品又以電競、資料中心為主。

另外，做為主要成長動能的網通、車用電子、HPC則保持強勁，且具有成長空間，因此公司後續營運不看淡，挑戰四率四升穩定成長的方向不變。

景碩先前也強調，高頻高速、高速運算需求強勁，5G、AI、HPC、IoT為長期趨勢依舊看好，今明年擴產計畫不變。

展望第三季法人表示，看好ABF載板依舊供不應求，價與量穩健成長，且新產能也將到位挹注動能，BT載板估持平，隱形眼鏡業務進入傳統旺季，整體來看，預期該公司下半年營運維持季季增趨勢可期。

不過，隨著市場變數似愈來愈多、氛圍漸趨保守，載板廠看法逐漸出現分歧，下半年是否能維持強勁成長，仍是市場關注重點。（工商時報 王賜麟；工商時報 數位編輯）

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