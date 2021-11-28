洋基工程接單俏 明年營運樂觀

全球半導體產能嚴重吃緊，晶圓代工、封裝測試、IC載板等產能均供不應求，半導體廠今年已相繼啟動大擴產計畫並加速進行，專注於無塵室及機電廠務工程的洋基工程（6691）接單暢旺，前三季獲利已賺逾一個股本，未認列營收在手訂單已逾170億元且能見度看到2022年。洋基工程董事長賴有忠表示，對明年營運抱持樂觀看法。

洋基工程公告第三季合併營收年增逾1.4倍達25.42億元，毛利率達14.6％，營業利益2.85億元，與去年同期相較成長約2.3倍，歸屬母公司稅後淨利2.25億元，與去年同期相較成長逾2.2倍，每股淨利3.73元。

洋基工程今年前三季合併營收年增逾1.2倍達77.09億元，平均毛利率13.9％，營業利益8.62億元，與去年同期相較成長近1.4倍，歸屬母公司稅後淨利6.68億元，較去年同期成長逾1.3倍，每股淨利11.07元，前三季獲利賺逾一個股本。

洋基工程主要營運項目為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程，已通過證交所上市審議委員會審議通過初次申請股票上市，董事會已決議將辦理初次上市前現金增資發行新股754.6萬股，現金增資發行價格暫訂每股180元，上市後實收資本額將達6.79億元。

半導體產能供不應求預期會延續到2023年，包括台積電、聯電、旺宏、華邦電等均積極擴建新廠提高產能，因此帶動無塵室及機電廠務工程業者接單暢旺。以台積電為例，未來3年內將在南科擴建5奈米及3奈米晶圓廠Fab 18超大型晶圓廠（GigaFab），增建Fab 14廠第8期晶圓廠用於特殊製程，並決定在高雄設立7奈米及28奈米晶圓廠。

此外，台積電也將在竹科設立2座研發晶圓廠及設立2奈米晶圓廠Fab 20。法人表示，洋基工程是台積電大同盟（Grand Alliance）合作夥伴之一，可望直接受惠。

洋基工程接單暢旺，日前亦公告拿下大立光新廠的機電工程訂單，加上半導體廠的廠務工程按進度認列，今年營收可望創歷史新高，未認列的在手訂單已逾170億元，訂單能見度看到2022年。法人樂觀預期今年營收可望突破百億元大關續創新高。