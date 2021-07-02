油價Q3拚80美元 台塑四寶火力旺

原油價格持續向上墊高，也支撐石化原物料報價，塑化股今一飛衝天，台塑四寶今以與原油連動最為直接的台塑化（6505）領軍大漲逾4.5%，台塑（1301）、台化（1326）、南亞（1303）盤中也均上漲約1%~1.5%，扮演台股指數貢獻功臣之一。

沙烏地阿拉伯與俄羅斯達成的初步增產協議遭阿拉伯聯合大公國反對，OPEC+（石油出口國組織與盟友）將產量決策會議推遲至週五，在市場預期下半年原油需求將明顯提升下，第三季油價有機會上看80美元，更有美國銀行喊出，2022年原油價格將上看100美元。

國際油價8月交割的WTI原油期貨價格上漲1.76美分、漲幅2.4%，收每桶75.23美元，為2018年10月以來的最高收盤價。

台塑化6月煉油廠煉量維持35.5萬桶/日，輕油裂解廠OL#1於6月中至7月定檢，6月維持平均81%的運轉率。台塑化進口的是杜拜原油，自杜拜當地運輸到麥寮港的平均周期為4個月，也因此，當原油價格與庫存間存在正利差，就是台塑化所享有得利差。

就石化產品基本面來說，由於歐美解封，原油需求下半年看升，加上目前量產決策尚未定案，更導致市場憂心，歐美國家疫苗施打普及，經濟活動逐漸恢復正常，且貨幣持續寬鬆，擴大解封的效應，加上美國推出1.2兆美元財政刺激政策、歐盟啟動7500億美元疫情復甦計畫，經濟合作暨發展組織(OECD)也將全球經濟成長率由5.6%上修至5.8%，有利石化產品需求增加。

除歐美解封帶動的原油需求，以及支撐石化產品報價外，大陸推動碳中和政策，影響高耗能業者開工率，有利支撐相關石化產品行情：大陸為達「2030年碳達峰」及「2060年碳中和」目標，加快實施重點的行業包括鋼鐵、煤炭、建材、石化、化工等減污降碳行動，要求高耗能產業降產並限制新增產能，將影響既有煤化工及電石法PVC等業者開工率，市場供應減少，有利支撐相關石化產品行情。

台塑四寶預計在7月9日公佈6月、第二季財報，屆時將對會下半年石化產業做出更明確的闡述。

（時報資訊 王逸芯）

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