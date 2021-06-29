不銹鋼報價再調漲 華新股價上揚

英國倫敦金屬交易所（LME）28日銅及鎳3個月期貨、現貨收盤價全面走跌，華新反映國際鎳價重返18,000美元以上，持續調漲不銹鋼報價，市場又預期華新集團會有季底作帳行情，今(29)日上漲0.65元而以29.10元開出，最高曾達30.85元，雖然獲利回吐賣壓湧現而拉回，目前股價仍呈現上漲走勢。

國際鎳及銅價28日雙雙走跌，LME銅3個月期貨收盤價9,335.0元，單日下跌25.5美元，跌幅0.27％；銅現貨收盤價9,361.25美元，單日下跌27.15美元，跌幅0.29％。鎳價行情也出現回檔，3個月期貨收盤價18,299美元，下跌224美元，跌幅1.21％；現貨18,279美元，單日下跌244美元，跌幅1.32％。

華新因大陸取消出口退稅、國際鎳價行情上漲，6月調漲不銹鋼盤價，其中300系列每公噸售價大漲新台幣1.2萬元。近期LME國際鎳價漲破18,000美元，再度調漲7月不銹鋼報價，300系每公噸調漲新台幣3,000元、316系每公噸調高8,000元、200系調漲售價1,500元、400系調高1,000元。

華新電力線纜及銅材銷售報價，向來都是依據LME前1個月銅均價計算，6月合併營收是依5月LME銅均價10,183.97美元，年增幅94.58％計算，只要6月電力線纜及銅材銷售量不墜，6月合併營收可望超越去年同期。

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