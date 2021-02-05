這3檔無畏震盪 散戶搶零股抱股過年

台股今是金鼠年最後一個交易日，即農曆年長假前的封關日，之後即將迎來金牛年市場；大盤甫開市即跳高向前衝，暫報15,805點，之後在中場之前的上下震盪，最高點一度觸及15,938點，最低點則一度來到15,774點，高低差距達164點，顯示投資人是否抱股過年，多、空在高檔激烈爭戰。

不過，盤中多方指標，明顯以半導體族群為核心，包括台積電、日月光投控與聯發科等，力挺多方陣營，同時吸引小資散戶在盤中積極買進零股，抱股過年；迄上午11：15，台積電零股暫成交48.8萬股，日月光投控暫報報成交逾18.8萬股，聯發科則暫報成交逾11.3萬股，顯示即便這3檔股價都位處百元甚或直逼千元高檔，小資族仍無所畏懼，逢低布局零股。

台積電周五開市暫報638元，盤中最高價一度來到641元，目前則暫報637元，仍上漲10元，呈現欲小不易格局。公司去年獲利係5,178億元，年度EPS 19.97元，毛利率高達53.1%，由於今年獲利成長持續看俏，係法人、大股東認同中多標的之一。

聯發科周五開市暫報955元，盤中最高價一度來到987元，與千元僅差13元，目前暫報969元，仍上漲逾2%，高檔穩健趨堅震盪。公司去年獲利149億元，年度EPS 26.01元，稅後淨利係414億元，改寫近5年新高。由於公司在5G手機市場的晶片市占率大提高，且在近期全球大鬧晶片荒之餘，公司仍老神在在陸續推出新商品，2021營收及獲利成長仍審慎樂觀。

日月光投控周五開市暫報100元，盤中最高價一度來到106元，目前暫報105.5元，仍大漲逾7%，表現出色。公司去年獲利275億元，年度EPS 6.47元，高層預估，旗下封測的打線產能將持續供不應求，顯示大股東對未來營運成長也信心滿滿。

除台積電、日月光投控與聯發科，小資族大買零股有意抱股過年外，包括玉山金盤中零股成交逾8.5萬股及兆豐金盤中零股逾7.2萬股，也是散戶有意願抱股過年的金融標的。

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