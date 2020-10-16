台積電開在盤下 壓抑台股早盤走勢

台積電（2330）法說會後，16日早盤開低在451元，使台股加權指數也開低在12,814.16點，雖台積電一度拉升至平盤，但賣壓再度湧現，壓抑台股早盤走勢。

美國股市15日開低走高，但仍連續第三天下跌，因歐洲疫情加重，英國與法國先後推出新的限制措施來對抗疫情；美國上周初領失業救濟金人數增加5.3萬人至89.8萬人，創下7周以來新高，也顯示就業市場的持續改善並不容易。

道瓊工業平均指數10月15日終場下跌0.07％（19.80點）、收28,494.20點。

那斯達克指數下跌0.47％（54.86點）、收11,713.87點。費城半導體指數下跌0.25％（6.07點）、收2,411.13點。

元富投顧指出，外資結束連七日買超，加上與台股連動性高的費半指數自高檔拉回，台股隨著美股上下整理，仍屬多方格局。從技術面來觀察，台股沿著5日線強勢整理，10日線與月線糾結在12,700附近，為下檔強力支撐。

短線台股由太陽能和傳產等領軍，短線熱門股有碩禾、聯合再生、力麗、力鵬、強茂、國碩、飛宏、康舒、華城。在期貨多單方面，外資淨多單減少389口至29,965口，外資對台股屬中性偏多操作，月線12,700點是多空交戰點，不宜跌破。

櫃買指數價漲量溫、緩步墊高，站上所有均線之上，顯示內資買盤力道不減，可觀察均豪、旺玖、合晶、東碩、國統，區間以164～170來看待。

美元指數目前在季線附近位置，持續關注美元指數是否再度走強，將攸關全球股市動向。台股在「萬三」歷史新高附近，壓力較大，後續待美股創高，台股才有機會再創新高；隨著美國總統將至以及疫情變化仍多，短線宜審慎應對。

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