投信外資調節 台股守穩12800 周線連2紅

周線連2紅 高檔盤整仍看多

台股加權指數周五在台積電（2330）續疲下開低，但在資金轉進傳產族群及低價電子股拉抬、配合台積電盤中跌勢收斂下，指數盤中翻紅走揚，最高上漲55.07點至12927.81點。尾盤因證交所與富時國際合編指數成分股調整，最後一盤出現帶量下殺、壓抑指數漲幅。

終場加權指數小漲2.28點、收於12875.62點，守穩5日均線，成交量增加至2008.15億元。本周大漲199.67點、周線連2紅。櫃買指數開高穩揚、最高上漲1.28點至168.92點，終場上漲1.27點、收於168.91點，成交量增至520.74億元，本周上漲4.74點、周線黑翻紅。

觀察盤面各類股表現，由汽車股勁揚2.62％、造紙股上漲2.49％領軍，塑膠及油電燃氣股漲逾1.5％，生技及化工股漲逾1％。金融股微跌0.05％，成交量較大的電子、半導體及光電股小跌0.15～0.6％，表現相對較弱。

傳產權值股擔任今日撐盤要角，以和泰車尾盤衝高、收漲4.06％領軍，台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）分別勁揚3.8％、2.2％、1.68％。電子權值股以聯發科（2454）上漲2％最強，聯電（2303）亦小漲0.19％。

至於台積電除息走勢續疲、終場下跌1％續陷貼息狀態，中鋼（2002）及富邦金（2881）齊跌近1％。鴻海（2317）尾盤跌勢擴大、終場下跌0.64％，股王大立光（2886）亦收跌0.29％，表現相對較弱。

分析師指出，聯準會維持寬鬆政策、表態在2023年前不升息，但總統大選致使新一輪激勵政策懸而未決，削弱美股動能，使台股電子族群間接承壓，今日電子成交比重仍低於7成，顯示指數恐再度轉為整理態勢。

不過，由於市場資金仍維持充沛，且市場信心仍延續正向，使資金在電子族群休息時持續流向非電族群。其中，以原物料族群表現相對強勢，且強勢表現由領先轉強的二線族群轉向大型權值股，大小型股皆能健康輪動。

分析師認為，雖然短線美股偏弱影響外資偏多操作台股意願，但美元續弱導致台幣維持強勢，在趨勢暫難扭轉下，將引導外資持續偏多操作。預期短線在非電族群撐盤下，指數拉回整理的下檔風險有限，待美股止跌轉多、科技類股轉強，台股仍有跟隨上揚空間。

不過，由於美國新一波刺激政策懸而未決，美國總統大選選情激烈、中美關係持續緊張，在狀況未明朗前，分析師預期台股將呈現上檔有壓、下檔有撐態勢，操作上建議高出低進不追高，靈活操作落袋為安。

操作策略上，分析師建議在外資未大幅買超前，短線可在強勢原物料族群中偏多操作，另外長線建議可分批布局電子族群，預期當外資買超回籠時，仍以下半年績優的電子族群為主，將帶動指數帶量轉強、挑戰歷史高點。

（時報資訊 林資傑）

三大法人賣超台股14.19億元

台股今天漲2.88點，收在12875.62點，成交值新台幣2008.15億元。三大法人外資及陸資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣14.19億元。

自營商買3.92億元，投信賣超9.75億元，外資及陸資賣超8.36億元。

群益投顧分析師廖健佑表示，短線盤勢偏多格局未變，但美國總統大選將屆，變數仍多，應防中秋節後變盤。

（中央社）

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