1張賺20萬慘剩4萬 專家戳中藏壽司致命傷

近期上市櫃新股掀起申購抽籤熱潮，但不少投資人發現，掛牌後的股價走勢，跟申購時的參考價落差很大，以亞洲藏壽司為例，承銷時價差一度超過20萬，今（18）日掛牌第二天、早盤跌破百元大關，價差僅4萬多。對此， 專家指出，興櫃最後幾天的價格，通常被特定資金拉抬作價，所以價格並不合理，因此要參與抽籤的投資人，應先了解公司基本面及營運展望，才不會過度期待賺巨額價差。

亞洲藏壽司申購最後一天，11日均價收在256.16元，漲幅31％，持續站穩觀光新股王的寶座，同時以每股承銷價計算，每位中籤戶潛在獲利高達20.12萬元，報酬為3.66倍。

藏壽司17日掛牌最高價120.5元，價差僅6萬多，未料今天賣壓湧現，跌破百元大關，最低來到98元，價差竟縮水到只有4.3萬左右，中籤投資人夢碎。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，一點都不意外，藏壽司本來就沒有獲利，股價還有100元上下，已經算不錯了，中籤的人能賺個5萬就要偷笑了，因為抽到的人本來就是賺多賺少的問題，興櫃最後幾天的價格，是被特定資金硬拉上去作價的，所以價格並不合理！

他指出，去年和潤興櫃時，籌碼少，所以容易被特定資金拉抬作價，轉上市後，籌碼變多，流通性增加，就必須回歸到基本面。

陳昆仁強調，藏壽司去年賺2元，今年上半年虧損，根本不值得100元股價，接下來汎德應該也有類似情形，到時候掛牌第一天一定崩，如要參與申購抽籤也應先評估公司基本面及營運展望，才不至於過度期望賺巨額價差，

（中時新聞網 吳美觀）

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