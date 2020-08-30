搶AMD產品線 PC廠2021開戰

PC廠近一年來在美商超微（AMD）積極搶擴市占下，旗下採用AMD處理器架構之產品線也愈益豐富，台廠中除宏碁（2353）、華碩（2357）、微星（2377）、華擎（3515）等，皆已有AMD-in的筆電或桌機產品，代工業者指出，其它台系統廠今年亦已規劃設計下一代AMD架的新品，預計2021年以全線AMD系列新品開戰。



其中，在AMD架構的主板及顯卡產品銷售市占盤踞前三大的華碩及微星，近1年來在各自電競產品線擴增採用AMD的動作相對積極。



華碩繼去年以旗下入門電競機款ASUS TUF Gaming系列導入採用AMD後，今年再擴增至電競子品牌ROG家族中，陸續推出AMD-in的ROG Zephyrus G14電競筆電及ROG Strix GA15／GA35等電競桌機。



微星則是直接以AMD架構行動處理器＋獨立顯卡的「all AMD-in」配置，推出兩條全新電競家族產品線Bravo及Alpha，且兩系列產品皆未採用微星慣有的倒三角龍盾品牌標誌，而是改以雷鳥意象的圓形徽章來區別，聚焦高性能並具高性價比的中階電競市場，希望能補齊微星在非入門電競筆電產品線的完整度。



此外，以白牌電競／商務筆電代工為主的藍天電腦，產品線向來多以英特爾行動處理器平台為主，近期也因應客戶要求、在部分機款導入AMD平台架構。



PC供應鏈業者表示，隨著AMD新世代7奈米製程的晶片組產品在市場上的接受度愈來愈高，品牌廠擴增採用其架構的產品線在明年還將有更明顯的提升，預期主要台廠品牌在既有PC產品線系列，幾乎都將有AMD機款推出。



目前宏碁在Chromebook系列、輕薄機款Swift系列與商務機款、入門電競筆電等皆推出AMD平台產品，華碩則還擴展至迷你桌機產品線如新發表的PN50。至於華擎也有多款迷你桌機皆採用和支援AMD架構。