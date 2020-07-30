紛爭解、財測靚 高通概念股開香檳

高通（Qualcomm）本季財測樂觀，且宣布與華為解決授權糾紛、達成新授權協議，激勵股價於29日盤後大漲、漲幅一度逾13％，相關供應鏈如台積電、日月光投控等訂單看俏，其中包括欣興等ABF載板族群又因日東紡（Nittobo）大火所帶來的供應吃緊，股價表現亮眼。

法人指出，高通概念股以台積電為首，包括京元電子、日月光投控、精測、穩懋、正文、啟碁、中磊以及ABF族群如欣興、南電及景碩等入列，30日紛紛收紅，漲幅0.13～6.61％以上，成交量也多呈日增，在大盤量縮之際實屬不易。

華為將在本季度補繳高通約18億美元的欠款，兆豐國際投顧協理黃國偉表示，這將有利於高通的獲利表現，這也是帶動其股價盤後大漲的主要原因。此外，雙方和解也隱含著美國對華為手機放行的機會將不低；美國以本國利益作出發，若連手機都封，受害的不單單是華為，因手機牽涉國安問題並沒有基地台大，在雙方解決授權糾紛後，推測美對華為手機放行也有望，如是，對相關供應鏈來說是正向。

日盛投顧襄理蕭森寶指出，華為現在仍不得購買高通的晶片，惟華為已恢復向高通支付無線技術授權費，市場對高通手機晶片未來是否有機會供應華為，可能因此燃起一絲希望，但這個問題最終仍取決於美對華為禁令是否開放，因此，需密切注意相關發展。

在上述高通概念股中，蕭森寶認為，ABF類股是可特別留意的族群，主要由於ABF載板今年起隨5G帶動規格提升，需求頗為吃緊，加上日系玻纖布龍頭大廠日東紡（Nittobo）福島第二工廠近日慘遭祝融，短線上愈趨供不應求，是帶動近日ABF族群強勢表現的一大原因。

多頭轉移陣地 績優股躍主Key

台股多頭轉移陣地，高價股、最大權值股接連表態後，風向最新轉到法說會績優股，其中，外資對PCB族群指標的欣興、台郡目標價最高上看76.5與186元；沉寂許久的記憶體指標股旺宏，外資推測合理股價估值為38元，30日股價直接攻上漲停歡慶。

台郡30日股價於除息後進一步走低，暫呈貼息狀況，美系外資分析師認為，台郡股價最近節節走高，基於第二季財報與市場預期大致相符，缺乏大驚喜便容易觸發獲利了結。

摩根大通證券不改對台郡正面觀點，並將台郡推測合理股價升上186元，躍居市場最高，超過花旗環球的170、凱基投顧的165元。小摩更火力全開強調，空頭方仍計較台郡下半年在智慧機天線FPC領域缺乏表現，卻忽視台郡鎖定IT天線、執行了相當謹慎的發展計畫，這些產品未來毛利率潛力相當大，直言台郡才剛開始釋放一小部分潛力，現在並非獲利了結時候。

不僅如此，摩根大通建議旗下客戶，趁著台郡實現獲利龐大潛力，以及市場真正了解到台郡在5G裝置的戰略性地位之前，快點加碼台郡持股；國際資金30日買超573張。外資估算，台郡下半年獲利是上半年的三倍以上，2020年全年11.59元，較2019年大增三成，2021年繼續跳增至15.67元。

欣興股價在第二季財報公告後開高走低，反倒是在法說後演出大驚奇，終場大漲6.61％、收62.9元，五大外資對目標價新共識全超越70元，並以野村證券科技產業分析師李佳伶賦予的76.5元最高，這也是欣興歷來獲外資看好的最高價。外資單日買超欣興2.19萬張，居個股排行之冠。

李佳伶觀察到，欣興與台積電已在先進封裝所需載板上展開緊密合作，蘋果正是此合作關係中關鍵的策略客戶，此外，因欣興擁有多元客戶組成，且是ABF需求結構性成長的受惠對象，儘管面對美國對華為、海思半導體祭出禁令，受影響程度也微乎其微。

旺宏第二季毛利率優於預期，中長期維持製程領先之地位，摩根大通與富邦投顧均看好旺宏營運後市，推測合理股價估值都是38元。

法人指出，中長期AMOLED、真無線藍牙耳機（TWS）、5G基地台與工業物聯網（IIoT）仍是推動NOR行業成長之來源；ROM預估將可與任天堂同步成長，因此，正向看待旺宏中長期展望。