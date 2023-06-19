高雄房價漲 年輕人越來越買不起

最近幾年在科技題材和建設題材的助攻下，高雄成為各大建商和置產民眾的必爭之地，區域房價水漲船高，普通年輕人想要在高雄買到一間屬於自己的房子，也變得更加不容易。

東森房屋研究中心19日表示，根據財團法人金融聯合徵信中心資料發現，2022年高雄在20~30歲之間的年輕房貸族新增房貸件數僅為4,348件，與2013年的5,974件相比，10年來大幅縮減1,626件，減幅高達27.2％、接近3成。

對此，東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，目前高雄的房價仍在歷史高檔，再加上通膨壓力，未來高雄年輕族群的買房難度，恐怕會進一步加大。

黃勝暉指出，最近幾年高雄房價漲勢之驚人，有目共睹，由內政部不動產資訊平台揭露，2022Q4高雄的平均購屋總價約為989.3萬元，相較於2018年同期的810.4萬元，5年增加了178.9萬元，漲幅超過2成，再加上通貨膨脹的影響，普通購屋民眾僅是存夠自備款就已經需要花費數年、甚至數十年的時間，更何況買房後，往往還要面對相當沉重的房貸壓力。

在目前高雄民眾薪水緩漲而房價飆漲的環境下，不少年輕人都選擇背井離鄉，到其他地區謀求發展，他說，「年輕人的未來，就是國家的未來」，如何保證年輕族群的居住正義，讓他們可以在高雄安居樂業，還需要政府和全體社會共同努力。

進一步觀察近10年高雄年輕房貸族購屋熱區變遷可以看出，10年前的購屋熱區與現在大致相同，只有排名略有變化，10年前屬於高雄蛋黃區的鳳山區還有1,276件新增房貸件數，但是到了2022年就只剩下區區595件，減幅超過5成，同樣的現象也在三民區、左營區、鼓山區等傳統蛋黃區出現，而楠梓區則一躍成為最受年輕房貸族青睞的購屋熱區。

對此，東森房屋高雄仁武加盟店主任林雅玲表示，一方面精華區房價快速飆漲，導致財力有限的購屋民眾只能轉移到位置相對外圍、房價相對平實的區域尋找棲身之地。

另一方面，隨著楠梓產業園區的發展，包括台積電、日月光在內的眾多國內外知名企業爭先進駐楠梓，為區域創造了大量工作崗位，就業人口的不斷流入也同步帶動了區域房市交易量能的快速升溫。

林雅玲表示，目前楠梓的房價已經來到歷史高檔，區內新案開價普遍都要32～35萬元左右，新建案的面積也愈來愈小，相比之下，仁武區就成為了許多小資族、首購族的不二之選。

她說，目前仁武區新建案的開價普遍落在每坪28～33萬元左右，總價800萬起就能買到兩房並附有平面車位的新建大樓，而且區內還有不少總價在1,000～1,300左右的中古透天可供挑選，CP值相當不錯。

除了價格優勢外，仁武區到高雄市中心的距離也比楠梓更近一點，騎車最快僅需5～10分鐘左右就可以抵達三民區、鳳山區、巨蛋商圈等地，對於在市中心上班的通勤族群來說非常方便。目前仁武區內還有很多土地可以用來開發，再搭配「航太園區」的建設，區域房市前景相當具有想像空間，打算長期持有或有自住需求的購屋民眾不妨多留意。

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