美商科慕裁員爭議延燒 勞動部喊話將介入

美商化學大廠台灣科慕8月起關廠，259名員工一夕失業，不料爭議持續延燒，公司竟將多名工會幹部列入9月底的首波裁員名單。對資方「搶先處理」工會幹部，不僅科慕工會、桃園市產業總工會（桃產總）等勞團急跳腳，勞動部也表示，依照《工會法》規定，不得因擔任工會幹部而將其優先資遣，違反者最高開罰雇主100萬元。

身為全球鈦白粉技術龍頭，台灣科慕關廠事件餘波盪漾，7月底閃電宣布停工，一度引發罷工潮，後在桃園市政府啟動強制協商程序，勞資雙方才達成「關廠補償金」協議，載明年資未滿10年者發放20萬元、年資10~20年者25萬元，年資20年以上則發放35萬元。

勞資雙方在完成3次大量解僱協商會議後，原已在8/14達成協議，不料現卻爆發公司最近公布9/30第1梯的資遣名單，代表勞方的5名工會代表中，竟有4人被列入首波名單中，且4人在意願調查中，都未填寫希望提早資遣。

台灣科慕工會、桃產總今（30）日赴勞動部抗議，指控公司將代表勞方協商的工會幹部，列入優先資遣名單，恐妨害工會幹部為員工爭取權益。

科慕工會表示，資方搶先處理工會幹部，試圖妨礙員工爭取權益，呼籲勞動部介入，讓美資企業停止惡行；桃產總則批，不僅職災勞工未完成處理程序，至今也沒跟工會協商討論如何處理，公司卻搶先處理掉工會幹部。

勞動部則表示，大量解僱對象的選定標準，依《大量解僱勞工保護法》規定，選定標準除應列入解僱計劃書內，且得為勞資雙方協商事項，企業也不得因勞工「擔任工會幹部」而列入優先名單，否則將涉《工會法》第35條不當勞動行為，喊話科慕公司客觀處理，除與工會充分溝通說明，也應以照顧勞權為優先。

至於勞工如何自救，勞動部官員指出，若工會認為資遣選定標準違反《工會法》，可向勞動部提出不當勞動行為的裁決案件申請，若裁決委員會審理認定雇有違規，勞動部將依法裁處雇主，最高可裁罰100萬元。

（旺得富理財網 李宗莉）

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