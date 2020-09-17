別浪費幸運！ 農遊券最後一天70萬人仍沒花

農委會推出500萬張農遊券，今天是兌換期限最後一天，截至昨天為止，僅兌換429.3萬張，仍有超過70萬人還沒使用。農委會說，未使用票券將回收，提醒民眾儘速使用。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，為了振興農業商機，除行政院發行振興三倍券，農委會也發出500萬張農遊券，每份價值新台幣250元，7月15日啟用。

根據規定，農遊券兌換期限至9月17日為止，今天是可以兌換的最後一天，但根據統計，截至昨天，500萬張僅兌換429.3萬張，仍有超過70萬人還沒有兌換。

農委會表示，沒有兌換的農遊券屆時將全數回收，也不會再開放給民眾抽獎，因此提醒民眾儘速使用，目前正規劃回收的農遊券使用用途，可能與旅行業者合作，用在休閒產業套裝行程，或是學童到休閒農場校外觀摩等。

民眾若要使用農遊券，可持農遊券至全台休閒農業獎勵旅遊合作業消費抵用，抵用項目包含合作業者營業場域內門票、各項農業體驗（含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程）活動、農漁特產品或伴手等，詳細合作業者名單可至農遊券官網查詢。

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