台美斷交後首見 國務院次卿柯拉克今日訪台

總統府宣布，美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）將於本月17日至19日率團訪台，代表美國政府出席李前總統的追思告別禮拜。

總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯歡迎美國政府代表團來台，並感謝美方對於李前總統的表達追思之意。柯拉克次卿來訪，充分顯示台美兩國是共享民主價值的堅實夥伴。

張惇涵表示，期盼透過柯拉克次卿此行，讓台美之間能夠有更多面向的交流與討論，為台美進一步的合作，包括經濟層面的合作，奠定更堅強的基礎。我們也期許，台美之間未來能持續深化全面合作，創造互惠雙贏的夥伴關係。

張惇涵說明，由於此次美方代表團行程緊湊，蔡總統預計9月18日晚間於官邸宴請美方代表團，促進雙方合作情誼。而總統府也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關指引，以符合國際外交禮儀之方式誠摯接待。

外交部指出，在台期間柯拉克次卿將與蔡總統及我國政府高層互動，並與同團的美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）代表美方出席故前總統李登輝的告別追思禮拜，向李前總統對台灣民主的貢獻致敬。

外交部樂見在國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）於8月31日宣布將與我方進行經濟對話後，美國務院立即派遣柯拉克次卿來台，與我方討論如何就各項優先領域強化台美經濟合作。

在本年8月美國政府派遣衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台後，再次派遣高層政府官員來訪，彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持。我方深信，柯拉克次卿訪問團將透過實地瞭解我國最新政經發展，進一步深化台美之間緊密的經濟連結，以及基於共享價值的全面合作夥伴關係。