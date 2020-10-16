台幣94強！快存「旅遊銀彈」 專家這樣說

台幣近期強壓美元，今(16號)漲逾2角，盤中一度觸及來到28.725！從10月初開始，台幣大幅升值，12號盤中一度 漲逾 3 角，一舉衝上 28.6 元價位，儘管央行出手調節、沒收大部分升幅，但收盤仍收在 28.909 元，再度刷新逾 9 年的新高紀錄。央行總裁楊金龍日前到立法院備詢時表示，目前預估新台幣兌美元匯率28元，一年內會是新常態。

台幣強強升，已經突破以過去的經驗法則來看的「楊金龍防線」29元。現在大家關注「彭淮南防線」是否也會失守呢？財金博士謝晨彥認為，央行會緊守住最後這一道28.5的界線，因為一但突破防線，可能會造成台灣金融資產泡沫化。不過他也強調，現在手上持有台幣的民眾，其實反而可以趁勢買進美元存點「旅遊基金」！謝分析，因為美元屬於強勢貨幣，如果要出國旅遊，可以選擇到當地換匯，除了便利性大幅提升，匯損也會相對變少。

謝晨彥表示，帶美金到當地換現金是最划算的，因為如果在台灣先行換匯，銀行會先把台幣換成美金，再把美金兌換成民眾所需要的貨幣，中間等於會經過兩次匯損，當然越不流通的貨幣中間的買賣差越大。所以他建議，趁現在台幣強，可以先買美金，替未來做準備，也提醒等到疫情過去後，大家出國旅遊機會大增，想要存旅遊經費的人可以分批換匯，分散風險。

美元需求最大的，莫過於出國留學的學子們！謝晨彥說，「需要準備小孩留學的經費的父母可以趕快趁這時候換美元，如果以匯率29和31大概差6％左右，如果一年要兩百萬，6％就差了12萬元，所以這半年可以先換起來，還能賺一點利息。」

謝晨彥指出，央行有個「柳樹理論」策略，也就是盤中讓他自己搖擺，盤尾再拉，但最近拉不太起來，在楊金龍防線29破了以後，許多人都猜測有沒有可能往28.5的彭淮南防線走？他分析應該不太有可能，因為對央行來說台幣太強會衍生金融資產泡沫的問題，所以不太可能出現過去的24，基本上會在29上下做震盪，且這相對強勢的情況將維持到明年第一季，所以大家還有不到半年的時間，可以好好做貨幣轉換。

（中時新聞網 邱蘭婷）