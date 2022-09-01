這亮點吸5千張訂單 納智捷電動車被搶爆

2大亮點狂吸5千張訂單！納智捷電動車被搶爆 官網一度當機

納智捷今（1日）推出全新電動車「n⁷」號稱百萬內唯一純電休旅，且打出千元就能預訂的噱頭，吸引許多車友搶購，早上官網開放預購後一度出現當機狀況，納智捷則回應，瞬間流量過大無法負荷，已在處理中，預計一個小時後重新開放預購，同時，官方也表示，訂單已經超過5千張。

納智捷n⁷由原型概念車Model C發展而來，以「推動純電交通真正普及」為核心設計理念，命名則賦予「傳承」與「創新」的雙重期許，「n」代表了Next跨世代、Natural自然共生、Navigator領航者等意涵，「7」則有別以往，除了彰顯級距，更改以次方標註呈現，呼應新世代車系的無限潛能。

今公開外型設計與規格後，馬上吸引車友搶購，打出百萬以下及千元預訂的亮點也成功抓住市場眼球，官網一度因過大流量當機，ETtoday報導，納智捷公關回應，預計一個小時後重新開放，目前訂單已經超過5千張。

車友透過優先搶購可以獲得一系列優惠，除了能取得首批交車權外，還可獲得第一手開發日誌和最新通知消息、搶先試駕體驗、優先選購權、限量仕樣選擇權及抽限量大禮的機會。

（中時新聞網 郭宜欣）

MIH第一款電動車長這樣！納智捷開放n7電動車預購

裕隆（2201）與鴻海（2317）合組的鴻華先進MIH第一款量產電動車－納智捷（Luxgen）n7，1日正式公開亮相，這款定價百萬元內的國民電動休旅車，並從即日起在納智捷官網開始預售。

納智捷表示，1日起啟動《n7純電代言人》專案，為新世代純電休旅n7展開首波線上會員招募計畫，讓消費者提前卡位、搶先交車！

納智捷指出，n7源自於裕隆集團與鴻海集團合資的研發中心鴻華先進打造的原型概念車Model C發展而來，以「推動純電交通真正普及」為核心設計理念，端出不到百萬元即可入主的震撼價格，今年10月15日前只要在線上預繳千元，就能率先成為「n7純電代言人」，獨享優先交車等多項限定專屬禮遇。

納智捷指出，n7的命名展現品牌同時賦予新能源車系「傳承」與「創新」的雙重期許，延續全車系的編成脈絡，「n」代表了Next跨世代、Natural自然共生、Navigator領航者等意涵，「7」則有別以往，除了彰顯級距，更改以次方標註呈現，呼應新世代車系的無限潛能。

n7整合了國內外頂尖電動車供應鏈共創模組化平台，打造電動車全新高標，實現「世界同步、台灣優先」的全新策略模式，帶給台灣在地消費者瞄準國際市場的最高品質產品，尤其能獨享第一手入主的尊榮特權。

外型延續LUXGEN「以風塑形」的設計理念，不僅車身線條簡約時尚，更在性能與節能間找到最佳平衡點，搭配後驅配置、加速度隨呼隨至的純電動力系統，帶來純電世代獨享的嶄新駕馭體驗。

納智捷表示，即日起至10月15日止的首波會員專屬招募計畫，不但給予「n7純電代言人」領先全球市場交車的機會，未來於官網導入會員獨享的移動服務商城LUXLIFE，透過線上透明化服務流程，讓未來訂車、買車變得更佳純粹、簡單。

此外，保修、雲端OTA車聯網APP的購買與充電儲值服務都將通通整合一指搞定，消費還將有機會累積裕隆集團的紅利點數，讓您折抵裕隆集團關係企業與合作夥伴陸續新增的各種嚴選商品服務。

另外，此次活動期間搶先預繳千元消費者將獲得於10月20日後鑄造專屬NFT的資格，並成為品牌「n7純電代言人」權利包含：第一手開發日誌和最新通知消息、搶先試駕體驗、優先選購權、首批交車權、限量仕樣選擇權、再抽限量大禮，未來這張NFT也將成為n7專屬的私人車籍身份憑證，從出廠開始，包含原廠檢修履歷、零配件更換選購紀錄與事故出險資訊通通透過去中心化的多方加密技術進行擔保，讓愛車更加保值！首批生產的n7最快預計於明（2023）年下半年起陸續交車。

（工商時報 陳信榮）

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