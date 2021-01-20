文化部宣布：2021台北國際書展實體停辦

因應國內疫情變化，中央流行疫情指揮中心昨（19）日提醒集會活動主辦單位應妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度。文化部在與台北書展基金會經過充分研商、討論後，今（20）日忍痛宣布，2021台北國際書展線上書展及出版專業論壇「持續辦理」，實體書展「停辦」。

書展基金會表示，書展基金會及所有的出版社都已投入許多資源籌辦書展，同時也規劃相當嚴謹的防疫措施，在國際疫情嚴峻的此時，若能舉辦全球第一的書展，將證明臺灣是世界的防疫典範，也是臺灣無比的榮耀，因此，書展基金會期盼繼續辦理。

但針對國內近期疫情變化，文化部表示，經審慎風險評估後，文化部與書展基金會雖已訂定嚴謹防疫計畫，包含實施容留、實聯制、落實全程佩戴口罩、加強消毒、減少互動展示等措施，但考量參展人數過多且展覽會場過大，參展人員於展位間流動位置無法固定，確實難以確保參觀者之間的距離、於場內的足跡，以及停留時間等因素。

因此，文化部在與書展基金會經過密切及充分的研商後，文化部雖然明白書展基金會的立場與準備，仍決定2021台北國際實體書展「停辦」，線上書展及出版專業論壇「持續辦理」。

文化部說明，文化部將與台北書展基金會組成專案小組，保障所有民眾及參展單位權益，包含預購門票的全額退票，以及參展廠商展位費退費、籌辦費補償等，將於3日內公告相關辦法。文化部強調，將與所有出版業者攜手，持續規劃各項閱讀推廣方案，維持臺灣閱讀能量。

（中時 王寶兒）

台北國際書展30年首度停辦

文化部今天宣布，原延至5月舉辦的2020台北書展確定停辦。由於書展屬大型室內活動，人與人接觸密集，風險較高，參展單位因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響恐無法來台，因而決定停辦。

2020台北國際書展原定在今年2月舉行，然而當時疫情狀況未明，考量到舉辦書展恐成效不佳，當時決定延期到5月7日至12日舉辦。

不過文化部今天發新聞稿表示，依據中央流行疫情指揮中心3月5日發布最新公眾集會指引後，考量台北國際書展歷年均有近60萬人次參觀，並有近50國的國際人士計畫參與，屬大型室內活動，且人與人接觸密切，風險較高，國際參展單位和創作者因疫情影響恐無法來台，辦理成效也難如預期。

文化部表示，考量書展若再延期，將與下半年其他國際書展重疊，並與2021台北國際書展籌辦時間太近，綜合評估後，文化部與台北書展基金會共同決定「2020台北國際書展」停辦，書展基金會將退還參展單位已繳納的全額展位費，國內業者也可申請文化部公告的紓困補助。

已預購門票者，即日起至5月31日前，可依各購票系統退票辦法辦理全額退票，不另扣手續費。

文化部長鄭麗君表示，面對疫情，文化部將以「防疫為重、紓困並行、振興在後」，配合中央流行疫情指揮中心，陪伴藝文產業及藝文工作者度過難關。文化部也將研議以其他方式推廣閱讀，鼓勵民眾於防疫期間多購書閱讀。

台北國際書展是亞洲最大的國際書展之一，已辦30多年。1987年首度舉辦全國書展，1990年起固定在台北世貿中心舉辦，從此稱為台北國際書展。

（中央社）