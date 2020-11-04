談離岸風電國產化 沃旭：台廠有學習障礙

沃旭能源3日表示，離岸風場國產化項目正在努力進行中，不過部分台廠面臨新的鋼構物件上，有學習上的困難，現階段仍未有一座完全符合標準的整座水下基礎，沃旭將持續協助台廠，但台廠也要改變，才能在2021年底前如期完成交貨。

沃旭台灣總經理汪欣潔昨天指出，離岸風電相關設施必須在海上使用20年，品質標準會較陸上使用更嚴格，在交貨時就會要求品質，不容許任何瑕疵。至於何時需決定轉單，沃旭僅說時間剩下不多。惟要轉移訂單這也要經過主管機關經濟部同意。

沃旭指出，台灣供應鏈面臨問題，就是低估離岸風電標準跟相關規範，供應鏈負責承製項目的複雜度，遠超過台廠想像，且台灣供應鏈很多都是業界翹楚，現在跨足成為離岸風電產業供應鏈，過去企業的招牌是其資產但也是包袱，必須從頭全新學習，要做及時調整。

沃旭亞太區總裁柏森文指出，水下基礎需要非常精密的工法，希望本土供應商能有足夠技術完成，惟新興供應商面臨的問題，通常是低估時間及人力資源，在離岸風場致力追求高品質同時，供應鏈廠商遭遇的問題開發商無法接受，因涉及的不僅風場30年使用周期，嚴重的更會影響發電併網。

至於國內產業供應鏈情況如何，工業局官員則說，今年的確受到疫情影響，全球人才流通受到很大影響，各風電發電廠都在找尋專業講師進行培訓，只是過程受疫情而進度延宕，整體供應鏈學習確實進度落後。

而國內供應鏈交貨速度慢，開發商有意轉單，官員說，一切都在討論當中，目前還沒有結果，且國內供應鏈需要時間學習，相信可以迎頭趕上，滿足開發商需求。

值得注意的是，10月中沃旭在環保署環差會議被要求補件再審，汪欣潔說，這塊會持續努力爭取委員支持，只要取得海上施工許可，希望在明年第一季出海施工，若環差卡住，也可先進行纜線的施工。

延伸閱讀



沃旭再砸180億蓋風場

興達風電基座 傳再遭沃旭砍單

興達風機水下基礎現焊裂 沃旭傳砍單