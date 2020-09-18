上銀集團旗訂單滿載 上銀及大銀H2營運好轉

上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司，持續接獲半導體、5G相關產業、自動化設備或是醫療短急單，9月訂單滿載，持續加班趕工，下半年業績持續好轉，將優於上半年。

上銀第三季合併營收表現將優於第二季，昨(17)日董事會又通過辦理現金增資12,000張，預計募資20多億元，規劃9月底前送件，年底前完成現增。不過今(18)日股價卻下跌1.0元而以307.0元開出，最低曾到299.0元，目前股價略為回升，仍在盤下震盪；相較之下，大銀今日上漲0.20元而以77.7元開出，兩公司股價呈現兩樣情。

上銀雖因歐洲客戶放暑假，降低拉貨意願，不過8月合併營收18.2億元，年成長15.74％，出現今年以來第一個單月營收年成長，擺脫前七月每月合併營收都比去年同期衰退的局面，前八月合併營收131.04億元，年減幅降至11.59％。

大銀雖同樣面臨歐洲客戶放暑假問題，但8月合併營收達1.89億餘元，年成長19.74％；前八月合併營收16.27億元，年增15.16％。

上銀昨日董事會決議辦理現金增資12,000張，其中八成由原股東認購，員工認股及公開認購各一成。目的是償還銀行貸款，改善財務結構。以昨日收盤價308.0元，通常先打7折估算現金增資可募集資金，預估可募資20多億元。

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