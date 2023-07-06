小非農意外強勁 美債息飆升 道瓊瀉366點

美國就業市場數據大幅優於預期，投資人擔憂聯準會持續調升利率，使美債殖利率猛升，華爾街股市6日開低走低，道瓊工業指數盤中一度跌逾520點，午盤後跌幅有所收窄，四大指數終場皆收黑。

道瓊工業指數收盤下挫366.38點，或1.07%，以33,922.26點作收；標準普爾500指數下滑35.23點，或0.79%，收4,411.59點；那斯達克指數下跌112.61點，或0.82%，收13,679.04點；費城半導體指數挫跌44.83點，或1.24%，收3,577.49點

數據方面，數據機構ADP於6日公布，美國私人企業6月招聘人數高達49.7萬人，遠遠超出市場預期的22萬，且創下去年2月以來新高，成長主要來自休閒娛樂、建築、貿易和運輸，以及其他服務行業，ADP就業報告凸顯勞動力市場持續高燒不退，使投資人押注聯準會將繼續鷹派升息，CME的FedWatch工具顯示，市場預估7月升息1碼的機率來到91.8%。

美國勞工部也於6日公布職位空缺暨勞工流動調查報告（JOLTS），內容顯示，5月職缺數降至980萬，低於4月的1,030萬，且不如市場預期的990萬。而上周首次申領失業救濟金人數則是增加1.2萬人至24.8萬人，略高於預期的24.5萬人，截至6月24日為止一周的持續申領人數減少1.3萬人至172萬人，低過估計的173.7萬人。

另外，人力資源機構Challenger, Gray & Christmas指出，美企6月份裁減約4.07萬個職位，較5月減少近半幅度，且創下去年10月以來低位。

美國服務業數據也依舊強勁，6月ISM服務業指數由50.3升至53.9，高於預期的51.2，增速達到4個月以來最快，其中商業活動指標升至59.2的5個月高位，新訂單指標亦由52.9升至55.5，衡量材料和服務支付價格的指標則是由56.2降至54.1，為2020年3月以來最低。

ADP公布數據後，美債價格跳水，殖利率普遍拉升，10年期美債殖利率站上4.00%，在美股早盤時段一度升破4.08%，刷新四個月來高位，日內升約15個基點，到債市尾盤時約為4.03%，日內升近10個基點；2年期美債殖利率在數據出爐後一度升破5.10%，美股早盤時段曾接近5.12%，創下2007年6月以來新高，日內升超17個基點，不過隨後逐步回吐多數升幅，到債市尾盤時為4.98%，日內升近4個基點。

政經方面，達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）周四指出，她仍舊擔心通膨是否能以永續且及時的方式回到聯準會的目標值，聯準會應採取更嚴格的貨幣政策，才能實現穩定價格和就業最大化的目標。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）已於6日抵達北京，展開為期四天的訪問行程，葉倫此行預料不會取得重大突破，但將致力於打開新的溝通管道，並促進兩國在經濟事務上的協調合作。

個股方面，Meta於5日發布新應用程式Threads，與推特較勁意味濃厚，該程式發布後不到一日，註冊用戶便突破3,000萬人，Meta股價盤中數度黑翻紅，但終場仍下挫2.38美元，跌幅0.81%，收在291.99美元。

大型科技股6日漲跌互見，Google下滑1.70美元，跌幅1.39%，收在120.93美元；亞馬遜挫跌2.02美元，跌幅1.55%，收報128.36美元；微軟逆勢揚升3.12美元，漲幅0.92%，收在341.27美元；蘋果也上漲0.48美元，漲幅0.25%，收報191.81美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌1.58美元，跌幅1.56%，收99.41美元；日月光ADR挫跌0.16美元，跌幅2.09%，收在7.49美元；聯電ADR則下挫0.02美元，跌幅0.26%，以7.68美元作收。

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