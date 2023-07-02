牛津經濟研究院:美經濟衰退推遲到Q4開始

美國最新經濟數據優於預期，牽動各項金融數據，牛津經濟研究院2日指出，傾向於將美國經濟衰退的開始時間，從今年第三季推遲到第四季，由於銀行體係出現意外壓力，導致貸款標准進一步收緊，GDP預測調整為更大的區間，而且美國聯準會（Fed）6月暫停升息後，又發佈鷹派說法，牛津研究團隊據此估測，到今年底之前還有2次、分別為25基點的升息可能。

澳盛經濟研究部門的第三季經濟展望報告，亦調整美國2023年、2024年GDP增長預測，分別從之前的1.2％和0.6％，上調至1.5％和0.9％，通膨前景好壞參半，好消息是由於房價放緩和新租賃合同的滯後反應，CPI租金通膨正在放緩；工資仍是服務占比最高的成本，勞動力市場非常緊張，澳盛銀因此預測美國2023年總體CPI 4.5％，2024年將降至2.8％。

牛津研究團隊表示，最新更新美國經濟前景的預測，今年仍將出現溫和衰退，但時間與2022年底預測的不同，「對於今年開始出現衰退的說法，聲量正在消退」， 經濟比最初想像的更有彈性；唯有中小銀行因聯準會緊縮貨幣而面臨的流動性壓力，原本並未料到。

全球升息導致流動性緊縮，今年來有新興市場斯里蘭卡政府破產，美國政府債務危機被威脅降評，惠譽2日表示，由於歐洲能源價格下跌和中國重新開放的影響，惠譽評級已將其全球主權評等展望從“惡化”轉變為“中性”，而且有四個地區上調。台灣、中國、香港今年主權評等均持續確保，不受到經濟衰退影響。

延伸閱讀

氣候異常 科法斯：年底農產品恐加劇波動

越南房市危機 上半年10萬家房地產商倒閉

泰再暫緩徵收旅客入境觀光費 延至2024年

加拿大西岸港口工人罷工 恐影響全球貨運