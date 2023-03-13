矽銀風暴蔓延 銀行股下殺 道瓊連五黑

矽谷銀行暴雷風波發酵，使市場避險情緒攀升，美債殖利率跳水，銀行股持續下挫，拖累華爾街股市13日開低，由於監管機構出手穩定美國金融體系，市場預估聯準會3月升息的機率下降，推動那斯達克指數小幅收高，其他主要指數終場下挫。

道瓊工業指數下跌90.50點，或0.28%，收31,819.14點，為連續第五個交易日收黑；標準普爾指數小跌5.83點，或0.15%，收3,855.76點；那斯達克指數上漲49.95點，或0.45%，收11,188.84點；費城半導體指數小跌2.22點，或0.08%，收2,921.71點。

數據方面，美國消費者通膨預期降溫，紐約聯邦儲備銀行最新調查顯示，消費者對於未來1年的通膨預期下降至4.2%，創下近兩年來的新低，大幅低於1月時的5%，消費者普遍認為，由於汽油零售價回落，房屋及食物成本下滑，有利通膨減緩，此外，就業市道穩健有利改善家庭財務，消費者對於未來三年的預期通膨預期為2.7%，回落至與2020年10月的數據持平，對於五年後的通膨預期則為2.6%，略高於1月份的2.5%。

政經方面，在矽谷銀行倒閉後，各國陸續出手遏制該事件對金融圈的衝擊，美國財政部、聯準會，以及美國聯邦存款保險公司（FDIC）於12日發表聯合聲明，宣布矽谷銀行（Silicon Valley Bank）的儲戶可於13日起支取其在銀行內的資金，並且關閉紐約的Signature Bank，以避免銀行危機擴散；滙豐銀行則於13日以1英鎊的價格收購了矽谷銀行英國子行，以避免矽谷銀行破產對英國科技業帶來的危機。

由於矽谷銀行倒閉風波延燒，市場預期聯準會3月不升息的機率來到32%，加上避險需求湧入美國國債市場，2年期美債殖利率13日最深跌65個基點，創2008年以來最大單日跌幅，一度失守4%關口，至去年9月18日以來的半年新低；10年期美債殖利率最深澤下挫近28個基點，一度失守3.50% %，創下2月3日以來的五周新低。

個股方面，銀行股持續下行，摩根大通盤中一度跌逾3%後收黑1.84%，美國銀行收跌5.85%，跌至2020年12月下旬以來的最低，花旗跳水7.45%，寫下連六跌，富國銀行也重挫7.13%，創下去年6月下旬來的最低。

主要科技股13日全面上揚，微軟揚升5.33美元，漲幅2.14%，收在253.92美元；亞馬遜上漲1.70美元，漲幅1.87%，收92.43美元；蘋果攀升1.97美元，漲幅1.33%，收報150.47美元；Meta上漲1.39美元，漲幅0.77%，收報180.90美元；Google上漲0.65美元，漲幅0.71%，收91.66 美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升0.49美元，漲幅0.56%，收在87.74美元；日月光ADR攀升0.11美元，漲幅1.52%，收報7.33美元；聯電ADR上漲0.07美元，漲幅0.84%，以8.40美元作收。

延伸閱讀

矽谷銀行風暴 恐慌蔓延

通膨炸鍋 美高殖利率概念股失寵

矽銀風暴！資金避險 金價突破1,900美元

美出手救金融業 加密幣歡呼

第一共和銀 獲700億美元救命