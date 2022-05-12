中日韓發聲 反強勢美元

美元近期強勢令亞洲多國貨幣重挫，中日韓財長和央行行長12日罕見地發表聯合聲明，呼籲「防範部分先進國家的貨幣政策正常化快於預期」，三國將繼續致力於利用支持措施，藉以維持金融市場穩定及長期財政可持續性。

中日韓三國財長及央行行長的會後聯合聲明內容，意味著三國對當前美元的快速升息導致的貨幣強勢已經難以忍受，並在美國總統拜登5月20日至24日將訪問韓國和日本之前發表此一聲明施壓，表態反對強勢美元的立場。

美國聯準會5月4日宣布升息2碼，市場普遍預期6月還將升息2碼並且啟動縮表等，推升美元不斷走強，今年中日韓台等亞洲各國貨幣急貶，出現貨幣「競貶戰」跡象。以日圓來看，今年對美元貶幅已逾9％；在岸人民幣與離岸人民幣貶幅約在7％；港元11日觸及7.85元弱方保證水平，香港金管局12日凌晨買入港元以捍衛聯繫匯率制度，為近三年首次進場。

面對亞幣競貶與通膨壓力恐削弱經濟復甦並危及金融穩定，中國、日本、韓國三國財長和央行行長12日在聯合聲明中指出，當前亞洲區域經濟體所面臨的下行風險，或將導致金融市場及資本流動出現震盪。除了俄烏衝突帶來的影響之外，各國還需防範一些先進國家的貨幣政策正常化快於預期，以及當前供應鏈受阻、通膨壓力升溫的風險。

中日韓三國強調，有決心繼續以支持性措施維持金融穩定，以及長期財政的可持續性。同時，三國還全力支持落實「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。聲明並指出，新冠疫情為區域經濟整合、數位轉型、綠色轉型帶來契機。

另外，東協與中日韓（10＋3）財長和央行行長會議12日登場，會後各方發表聯合聲明指出，受益於域內較高的疫苗接種率和有針對性的支持政策，2021年「10＋3」區域經濟取得約6％的成長，預計2022年將繼續復甦，但也面臨主要已開發經濟體貨幣政策超預期正常化、供應鏈紊亂、以及俄烏衝突影響外溢等下行風險。

聲明強調，各方決心繼續採取支持性宏觀經濟政策，加大對新興和成長型行業支持力度，推動經濟可持續復甦。同時，積極維護貨幣和金融穩定，確保財政長期可持續性，有效防範下行風險和負面溢出效應。各方並決定進一步加強在貿易、投資、供應鏈、可持續基礎設施等領域的合作。