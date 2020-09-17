Fed暗示利率數年不變 大幅上修今年GDP預測

美國聯準會周三在結束為期兩天的會議後宣布短期基準利率維持不變，並暗示目前近零的利率水準將持續數年之久。聯準會以具體語言明確表示將維持低利率直到通膨穩定攀升，同時公布最新經濟預測，除了調升今年美國的國內生產毛額（GDP）預測及下修失業率預測之外，並首度對2023年經濟展望做出預測。

聯準會宣布短期利率目標區間維持不變，為0%～0.25%。多數決策官員的預測暗示基準利率將保持在近零水準直到2023年。

決策官員提出了一個新的政策體制，即聯準會在提高利率以控制通膨之前，將允許通膨略高於目標利率2%。聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，這些改變闡明我們堅定的長期政策承諾。

聯邦公開市場委員會（FOMC）採用了具體的語言來強調通膨目標，會議聲明中表示，由於通膨持續低於這個長期目標，因此委員會預計在一段時間內讓通膨適度高於2%，那麼久而久之通膨率平均就會達到2%，而較長期的通膨預期仍將穩居於2%。

委員會預期將維持寬鬆貨幣政策立場，直到達成預設的成果。委員會表示，在勞動市場狀況已經達到委員會認定之最大就業，以及通膨已經升至2%，且可望在一段時間內適度超出2%之前，維持當前的利率目標區間是適宜之舉。鮑爾稱前瞻指引是「強大的」，並表示委員會認為利率仍將維持高度寬鬆，直到經濟大幅復甦。

除了說明利率決議之外，聯準會亦調整這幾年的GDP、失業率與通膨展望。委員會將2020年全年GDP預測從6月預估的負6.5%大幅調升為負3.7%，惟將2021年GDP成長預測從5%下修至4%，將2022年成長預測從3.5%下修至3%，並首度公布2023年GDP成長率預估為2.5%。

FOMC將2020年失業率預測從9.3%下修為7.6%。2020年通膨預測由0.8%調升為1.2%，但預測數據顯示該委員認為直到2023年，通膨率都無法達到2%目標。這表示，當前的極低利率將至少維持到2023年。

根據會議聲明，目前沒有跡象顯示聯準會將調整其購債計畫。聲明中表示，央行將持續以「目前的速度」收購美國公債與抵押貸款證券，以維持市場順利運作，並營造寬鬆的金融環境，以促進信貸流向家戶與企業。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇）

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