姪女出書揭瘡疤 川普昔找槍手代考進名校

美國總統川普姪女瑪莉(Mary Trump)揭露家族黑暗史的回憶錄預定下週出版,她在書中形容川普極度自戀、毫無原則、取巧成性,當年靠槍手代考才進入知名的華頓商學院。

根據紐約時報取得的回憶錄手稿,這部橫跨多代的川普家族史充滿貪婪、背叛、骨肉相殘情節。川普在瑪莉筆下「行為扭曲」,早年就開始以金錢衡量他人價值,染上投機取巧的惡習。

瑪莉寫道,川普在紐約市皇后區就讀高中時付錢找槍手代考學業評估測驗(SAT),槍手拿到的高分讓川普得以進入賓夕法尼亞大學(UPenn)名聲響亮的華頓商學院(Wharton School)。

川普常以「全世界最棒學校」、「超天才的東西」誇耀自己曾就讀華頓商學院的經歷。

身為臨床心理學家的瑪莉聲稱,川普完全符合自戀者9項臨床標準,但「自戀」標籤仍不足以反映川普複雜的心理問題。

她寫道:「唐納(川普)的病理極度複雜,行為令人匪夷所思到須做完整的心理和神經物理測驗,才能有精確且全面的診斷結果,但他肯定不會接受測驗。」

她在書中質疑川普具戰略思維且依原則行事的說法,「唐納(川普)的自我意識向來是他和現實世界之間脆弱且不足的屏障,他仰仗父親的金錢與權勢,從來不必親自上談判桌」。

書中提到,川普曾任聯邦上訴法院法官的姊姊瑪麗安(Maryanne Trump Barry)老早就認為川普不適任,2015年川普宣布投入總統選戰後曾說「他是個小丑,絕對不可能(當選)」。

川普過世近40年的哥哥小佛瑞德(Fred Trump Jr.)生前酗酒成性,替父親工作一段時間後拋下家族事業,追求翱翔天際的夢想,成為環球航空公司(Trans World Airlines)機師。川普常說,哥哥放棄家族事業才讓他有機會繼承川普地產王國。

小佛瑞德1981年因酗酒造成心臟病發去世,享年42歲。根據瑪莉的回憶錄,小佛瑞德去世當晚整個家族只有一人送他去醫院,而川普當時在戲院看電影。

現年55歲的瑪莉與川普關係疏遠,她以撰寫名為「太過分了而且沒完沒了:我的家族如何造就這個全世界最危險的人物」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man,暫譯)的回憶錄,成為川普家族首位與親人決裂並出書揭露祕辛的成員。

川普家族以瑪莉近20年前在大家長老佛瑞德(Fred Trump Sr.)遺囑鬧糾紛時簽下保密協議為由,試圖阻止回憶錄出版,但紐約上訴法院一名法官月初裁准書商賽門舒斯特(Simon & Schuster)出版這本預定14日發行的新書。

川普姪女出書揭家族黑史 上訴法官裁決准出版

美國總統川普的姪女瑪莉(Mary Trump)將出新書爆料家族的黑暗歷史,川普團隊先前請求法院禁止出書,紐約上訴法院法官裁決,解除相關暫時性出版禁令。

法官1日裁定,允許書商賽門舒斯特(Simon & Schuster)付印並發行瑪莉這本240頁著作,書名為「太過分了而且沒完沒了:我的家族如何造就這個全世界最危險人物」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man,暫譯)。

瑪莉在書中稱川普為世界上最危險人物。

川普的弟弟羅伯特(Robert Trump)稍早請求紐約皇后區法院阻止此書發行,以避免書中爆料家族秘密,指稱瑪莉違反2001年她的父親小佛瑞德(Fred Trump Jr)與她祖父、即川普已故父親老佛瑞德(Fred Trump)遺產清算有關的保密協議。

對於瑪莉是否違反保密協議,上訴法院法官予以延後決定,但裁定書商賽門舒斯特(Simon & Schuster)並不屬保密協議一造,因此禁止此書出版的暫時性禁令「撤銷」。

根據出版社說法,這本回憶錄將「大量著墨總統家族的黑暗史」。

這本240頁回憶錄詳述瑪莉兒時在祖父母位於紐約皇后區宅邸中所目睹種種事件,當年川普和他的4名手足就是在這棟宅邸成長。