美國24小時新增病例飆破6萬 3熱點免費篩檢

2019冠狀病毒疾病全球疫情最嚴重的美國今天新增6萬209起病例，創下24小時內新增病例數新高，當局宣布開放南方3個疫情熱點供民眾免費接受病毒篩檢，盼遏止疫情擴大。

位於巴爾的摩（Baltimore）的約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）在當地時間晚間8時30分的最新統計資料指出，全美確認人數總計高達299萬1351人，直逼300萬大關。

全國病故人數新增1114人，總計13萬1362人不治。

此外，美國今天宣布開放南方3個疫情熱區的無症狀民眾接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）免費篩檢，以遏止病例激增。

法新社報導，美國在疫情因應方面表現極差，全國迄今已逾13萬人不治，病故人數居全球之冠。

佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville）、路易斯安那州巴頓魯治（Baton Rouge）和德州愛丁堡（Edinburg）每天提供5000次免費篩檢，為期5到12天。

美國衛生部表示，5歲以上民眾可免費接受篩檢，「包括出現症狀者、自認可能接觸過確診患者的人，以及擔心可能染上病毒的人」。

根據「冠狀病毒疾病追蹤計畫」（Covid Tracking Project）統計，美國目前每天約有60萬人接受篩檢，但由於檢驗發現陽性病例的比例相當高，因此衛生專家認為篩檢人數仍然不夠。

南方各州篩檢次數雖有增加，但篩檢陽性比例飆升至12%，表示病毒正在大肆擴散；全美50州裡有40州出現病例增加趨勢。

加州疫情告急 單日感染人數破萬

美國加州今天通報新增超過1萬起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，創下單日最高確診紀錄，也超過州政府最近訓練用來追蹤病毒去向的「接觸者追蹤員」人數。

路透社報導，美國數個州過去一週染疫人數升高，加州是其一，讓各界質疑總統川普的危機處理，並重挫各州的解封計畫。

加州今天通報確診病例新增1萬201起，自疫情爆發以來州內確診病例累計約28萬4000起；6月期間，加州新增病例超過11萬7000起，使得感染總數倍增。

加州今天單日新增確診人數，超越州長紐松（Gavin Newsom）5月中宣布的接觸者追蹤員（Contact Tracer）萬人大軍。當時加州疫情趨緩，部署接觸者追蹤員是重啟經濟的一環。

然而，疫情再起，加州不僅無法進一步重啟商業活動，紐松上星期更緊急命令州內多處的餐廳不得開放室內用餐、要求酒吧歇業，並加強執行社交距離規範。而州內19個郡的餐廳、電影院、博物館等設施，至少3週不得有任何室內活動，相當於全加州70%人口都受到影響。

全美僅另外3個州曾通報單日新增確診破萬：佛羅里達州4日通報1萬1458例，德州今天通報1萬28例。

紐約州4月10日記錄到1萬2847起新增感染病例時，已實施了3星期的嚴苛封城措施，商業活動幾乎全面停擺。而這個一度是美國疫情核心的地區，6月病例增幅僅6%左右，反而是全美最低。