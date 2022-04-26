扛不住 國產車價全面調漲

「唯一不漲」的福特六和也含淚棄守

扛不住成本上揚壓力，「唯一不漲」的國產車廠福特六和汽車，26日趁著上市22.5年式Fucus車款的機會，宣布調漲頂級款售價1.9萬元，換算漲幅約2％，宣告國產車全面調漲時代來臨。福特六和暗示，其他國產車款後續也會趁新改款上市的機會，陸續調整售價。

近兩年原物料行情飛漲，加上海空運費等物流成本呈等比級數上揚，大幅加重新車製造成本，進口車商早已按耐不住，從去年起，已展開數波的價格調漲行動。

國產車商則是撐到去年底才展開漲價行動、轉嫁成本，包括和泰豐田、中華三菱汽車在農曆年前陸續喊漲國產車價，裕隆日產、三陽現代汽車分別從2、3月起漲，台灣本田則是4月起調漲國產休旅車CR-V入門款1萬元，26日福特六和宣布5月起漲，宣告國產車全面漲價時代來臨。

福特六和汽車26日上市22.5年式國產轎車Focus頂級車款，包括Focus ST-Line Lommel X四門／五門與Focus Active EcoBoost 182任性版等三款車型，新車定價分別為94.8萬與91.8萬元，較改款前調漲1.9萬元，漲幅約2％。

福特六和26日僅宣布Focus頂級款定價調漲，頗有試水溫的意圖，同時宣布5月底前完成領牌的早鳥買家，還可獲贈市價近2萬元的E-Mirror電子式智慧後視鏡。

至於Focus其他等級車款，及另一款國產車Kuga的22.5年式定價策略，福特六和主管透露，5月將會陸續揭露，從經銷商端傳出訊息得知，預期也將陸續跟進調漲，漲幅將與這次Focus頂級款的2％相當。

福特六和指出，汽車製造、物流運輸成本陡增，近期又有新台幣劇貶的壓力，遠遠超出車廠能吸收負荷的程度，只能「含淚喊漲」，但新改款Focus頂級車型還升級價值3萬元的12.3吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，連同早鳥方案送的電子式智慧後視鏡，等於車主多付1.9萬元換得價值5萬元的大禮包，以超值回饋展現誠意，並期待降低漲價初期對買氣的衝擊。