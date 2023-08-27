恒大上半年虧人民幣330億 資不抵債擴大

在港股上市、深陷財務危機的大陸地產商中國恒大27日晚間公布最新財報。今年上半年虧損人民幣（下同）330.12億元，虧損規模雖較上年縮窄50.2％，但資不抵債情況較去年底進一步擴大。

恒大財報顯示，截至今年6月底，收入為1,281.81億元，年增43.6％。負債總額23,882億元，較去年底的24,374.1億元略微減少2％、492億元，然而恒大資不抵債情況繼續惡化，權益虧損為6442.03億元，較去年底擴大7.5％。

恒大負債總額中，合約負債為6,039.8億元，較上年減少1,170億元或16.2％；借款6,247.7億元，較去年底增加123.8億元或2％；應付貿易帳款及其他應付款項10,565.7億元，較去年底增加543.1億元或5.4％；其他負債1,028.8億元。

恒大上半年合約銷售金額334.13億元，年增172.5％；合約銷售面積511.5萬平方公尺，年增328.8％；上半年累計銷售回款271億元，年增49.5％。

值得注意的是，恒大披露，截至6月底擁有土地儲備1.9億平方公尺，較去年底減少了2,000萬平方公尺土地儲備。

另外，恒大6月底止員工人數為10.91萬名，較去年底增加6,175人。恒大汽車 員工1597人，較去年底少2,909人或64.6％，恒大物業員工8.28萬人，較去年底增10,760人或13％。

延伸閱讀

下市危機解除 恒大28日復牌

恒大28日復牌 恒大汽車上半年虧損收窄

碧桂園、恒大全閃過 國泰金大陸曝險大降