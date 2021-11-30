陸11月製造業PMI 重返擴張

隨著電力供應緊張緩解、原材料價格回落下，大陸國家統計局30日公布11月官方製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，優於市場預期，且時隔兩個月重回景氣擴張區間。但分析指出，整體需求仍舊偏弱，再加上新冠變異株Omicron的新一波疫情風暴，大陸經濟增長壓力猶在，需要政策發力穩經濟。



統計局數據顯示，11月官方製造業PMI為50.1，較10月上升0.9，亦優於市場預期的49.6，顯示景氣快速回升。另外，11月官方非製造業PMI為52.3，略低於上月的52.4。



統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，近期官方推出一系列加強能源供應保障、穩定市場價格等政策措施已有成效，讓11月電力供應緊張情況有所緩解，部分原材料價格明顯回落，帶動製造業PMI重返擴張區間。



從分項資料來看，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為52.9和48.9，各較上月低19.2和12.2。趙慶河表示，出廠價格指數降至臨界點以下，可看出近期「保供穩價」政策收效甚佳。



值得注意的是，11月中小型企業景氣有所改善。數據顯示，中型企業PMI為51.2，結束連續兩月的收縮走勢。小型企業PMI為48.5，比上月上升1，景氣有所改善。



路透報導，中國物流信息中心研究員文韜表示，相對於生產端的顯著恢復，需求端仍相對偏弱，經濟恢復品質有待加強。接下來仍須依賴多方政策以擴大需求，進而穩定經濟內生動力。



華寶信託宏觀分析師聶文認為，未來官方製造業PMI將維持在50上下，主要是大宗商品價格攀升仍擠壓中下游企業獲利，其次為限電，第三為疫情。不過，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，11月製造業原材料購進價格指數與出廠價格指數雙雙回落，舒緩市場對上下游價格傳導擔憂。他指出，原材料投入成本等短期因素有所改善，但在新一波疫情影響下，全球供應鏈修復、部分重要零件供應改善、暢通全球航運物流需一定時間，預計製造業將保持適度擴張格局。



此外，11月非製造業PMI之所以微幅下滑，主要是受到大陸國內疫情多點散發、波及區域較多的影響，服務業是首當其衝，也成為11月非製造業PMI微降的主因。