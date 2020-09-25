螞蟻上市投資人剁手！ 蜂擁狂搶5配售基金

今（9/25）日大陸財經新聞重點摘要：

1.螞蟻還沒來投資人先瘋！ 5配售基金1小時賣百億

螞蟻集團正在推進全球最大IPO，市場與投資人展現極大興趣，值得注意的是，5支參與螞蟻集團新股戰略配售的基金也被投資人瘋搶，2分鐘賣出人民幣（下同）10億元，1小時賣出102億元，幾乎成為基金界的雙11購物節。

由於螞蟻集團科創板新股認購有著50萬股票帳戶資產和2年證券交易經驗的極高門檻，加上極低的中籤率，使許多投資人開始將目光轉向基金。

中國基金報報導，五支參與戰略配售螞蟻新股的創新未來基金25日剛開賣就遭瘋搶，2分鐘共賣出10億元，1小時賣出102億元，凌晨排隊搶購的場面堪比雙十一，截至早上7點半，認購者編號已在120萬之後，非常有望一日售罄。

2.劉慈欣挺新疆政策 美議員阻網飛拍「三體」

網飛正展開計畫，擬將大陸知名科幻巨作「三體」翻拍成影集，不過政治因素或讓「三體」無緣登上美國平台。美國有參議員近日已致信網飛，認為「三體」作者劉慈欣支持中國政府的新疆政策，不應該改編他的作品。

香港信報報導，包括Marsha Blackburn在內美國5名共和黨參議員表態網飛不應該幫助劉慈欣作品影視化，並致信網飛稱，劉慈欣2019年曾在紐約客雜誌撰文稱讚中國政府新疆政策，認為網飛與劉慈欣合作等同把中國政府的行為正當化。

網飛此前曾宣布，「三體」將由「權力的遊戲」編劇David Benioff與D.B. Weiss改編成真人影集，並由劉慈欣擔任製片顧問。劉慈欣曾奪科幻作品殊榮雨果獎，是首位獲得該獎的華人作家，「三體」也是大陸當前最知名的科幻IP之一。

3.華為雲衝刺開發者數量 聯手大學推進人才培育

華為25日在全聯接大會上宣布，華為雲與計算用4年的時間將開發者數量增加逾70倍，如今已有180萬名開發者。同時宣布產學合作計畫，聯手大陸72所大學推進產業人才培養。

華為雲業務總裁鄭葉來指出，從2016年至今，華為雲與計算領域開發者數量，由2.5萬人發展到180萬人，增長超過70倍。華為雲業務也有巨大進展，已上線逾210雲端服務、逾210解決方案。

此外，華為雲還指出，旗下Marketplace年交易額超過人民幣（下同）10億元，訂單數量突破10萬，並有30家夥伴的銷售額已經超過1千萬元。