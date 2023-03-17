改善財務結構 杏國擬減資73.28％

杏國新藥（4192）為改善財務結構與進行新藥開發，17日宣布，減資8.43億元，減資比例約為73.28％，預計每1,000股減資後約換發新股股數為267.16股。該減資案將在今年年股東常會決議通過，獲主管機關核准後執行。

另外，針對眾所關心的胰臟癌新藥後續發展，董事長李志文表示，杏國擁有的EndoTAG技術平台，是現今抗癌藥領域中具新穎性的技術，過去幾年完成CT4006胰臟癌全球三期臨床試驗結案數據分析後，發現對特定族群病患具有顯著效果；去年8月也設計出CT4008胰臟癌三期二線人體臨床試驗，惟團隊仍需縝密思量並提出具說服力的療效與安全證據與各區域法規單位交流討論，期待能有所突破。

總經理蘇慕寰表示，杏國將以多年的豐富癌症藥品臨床經驗和用藥知識，整合策略合作夥伴靈活地透過專門科別獨家代理引進或產品線併購，拓展「新學名藥、癌症新藥、原料藥以及新劑型新藥」等癌症相關的藥品開發和銷售，進一步擴大產品組合、有效提升專科產品能見度與品牌力；善用藥品研發經驗及結合營銷優勢，推進市場並創造獲利。

杏國新藥還在研發階段，去年每股淨損1.64元。該公司實收資本額為11.5億，減資後實收資本額為3.74億元。

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