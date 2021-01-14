倉佑拉回再度攻高 賣壓消化有望續揚

◎摩爾投顧分析師鐘崑禎

投組表現：

倉佑（1568）表現最佳，股價連2日拉回，適度消化獲利賣壓後，14日再度攻高，只要成交量穩定放大，後市有望續揚。

佳邦（6284）表現最差，股價11日創高後持續高檔橫盤整理，只要成交量再度放大，有望重啟攻勢。

盤勢預測 ：

加權指數14日在台積電召開法說會前夕震盪加劇，所幸由資金行情力拱下，終場僅小跌0.4％，後續須特別留意台積電法說後是否會有利多出盡的賣壓，尤其大型權值股在上周大漲後，本周起也陸續開始在高檔震盪，因此後續布局方向建議朝向去年第四季相對落後的補漲族群。

盤面焦點方面，鴻海與大陸浙江吉利控股集團簽署戰略合作協議，長期目標就是要搶攻Apple Car市場，吉利集團提供整車組裝服務，鴻海集團則提供設計服務、零組件和供應鏈管理，此舉連帶旗下相關供應鏈14日同步起漲，長期展望看好。

◎ 啟發投顧分析師楊基政

投組表現：

倉佑（1568）表現最佳，同時具備電動車及轉虧為盈雙題材，隨短線漲高後，急拉可開始獲利入袋。

雍智科技（6683）表現最差，2020年營收創?史新高，操作上急拉不追、震盪切入，股價經整理後有機會再攻。

盤勢預測：

台股14日由於台積電拉回整理，終場小跌0.4％，收在15,707點。盤面車用族群仍強，相關應用題材持續發酵，類股呈現輪動架構，元月行情陸續轉為個股表現，操作上切勿追高殺低。

個股方面，和碩切入特斯拉充電樁供應鏈，與台達電分食訂單，股價急起直追；鴻海與吉利控股組合資公司，跨足車用企圖心強，集團股廣宇、鴻準、乙盛-KY紛紛表態上攻。

◎運達投顧分析師洪任浚

投組表現：

桂盟（5306）表現最佳，歐美疫情仍嚴峻，自行車銷售成長，12月營收成長四成，股價仍處相對低檔區。

雍智科技（6683）表現最差，股價短線漲多回測月線支撐，突破缺口尚未回補，多方趨勢仍不變。

盤勢預測：

台積電（2330）14日舉行法說會，股價先行修正反映，盤面焦點再度回歸鴻海（2317）與集團電動車族群，包括廣宇、乙盛-KY、樺漢均攻上漲停，可見類股間輪動速度相當快，若一昧追價強勢股，風險相當高。

護國神山台積電法說會，將公告第四季獲利達5.5元，創下單季新高紀錄，符合市場預期。第一季預估為產業淡季，營收維持小幅增長0.1～2.5％，毛利率則會下滑50.5～52.5％，成長力道相對少了許多。不過，資本支出方面仍是大亮點，市場預估值落在200億元美金，而台積電預估將提高至280億元美金，年增逾四成。

台灣半導體設備族群仍有相當大的成長空間，產業方面，除原先的智慧型手機、高速運算等產業維持強勁需求，連帶車用市場亦出現強勁復甦力道。因此，台積電預告了未來台股的重要方向，將落在車用市場方面。特別在新冠疫情趨緩後，不論是燃油車、電動車，乃至去年受到較大傷害的車用零組件，有望恢復往日榮景。

選股方面，宇隆近期切入自行車與變速箱產品，搭上電動車成長熱潮。以過去歷史獲利能力而言，每股盈餘皆維持在5元之上，即使遇到疫情影響，前三季也都有4.36元的獲利，12月營收亦創下新高，股價進入量縮整理，維持月線於之上整理，仍算是相當便宜。

◎倫元投顧分析師陳學進

投組表現：

台積電（2330）表現最佳，預估全年獲利上看逾2股本，外資圈調升評等及目標價，雖14日股價拉回整理，惟配合趨勢走多、內外資法人心態積極偏多不變下，只要量價不失控，後市仍有上漲機會。

宇峻（3546）表現最差，三國群英傳Online2獲陸審批通過，營運、獲利大成長可期，雖股價短線出現高檔震盪，惟在多方趨勢向上、公司派偏多心態不變下，預期後市仍有續漲機會可期。

盤勢預測：

台股14日開低震盪拉回整理，終場下跌62.79點，跌幅0.39％，收在15,707.19點；櫃買指數亦同步拉回0.75點，跌幅0.39％，收在187.91點；三大法人進出方面，外資轉賣89.27億元，投信轉賣22.62億元，自營商續買15.95億元，惟外資法人於台指期賣超5,384口多單，累計淨空單部位為28,118口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

雖台股累積漲幅已大，確實令部分投資人感到「高處不勝寒」，不過，觀察上市櫃公司營收表現，受惠於iPhone 12追單、遠距商機帶動，繼2020年12月營收續繳出3.66兆元的亮麗成績單，月增3.07％、年增14.1％；累計全年營收達35.46兆元，年增1.14％，同步改寫歷史新高。

展望2021年，除原先5G、人工智慧、資料中心等產業持續穩步上揚外，還包括電動車、塑化、鋼鐵等產業亦紛紛走出景氣谷底，股市可望持續上演「金牛」行情，加上資金效應持續延燒、內資大戶心態偏多積極、外資買盤歸隊，均顯示台股後市行情仍不容小覷。

選股方面，雖台股14日權值股台積電漲多拉回，鴻家軍亦由鴻海領軍，鴻準、廣宇、乙盛-KY、正達、樺漢，及驊訊、和碩、車王電、麗清、倉佑、佳凌、漢磊、旺玖、愛普、晶豪科、同欣電、敦泰、陽明等，維繫市場人氣不墜。

（柯宗沅、鄭郁平綜合報導）