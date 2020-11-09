吃到飽也能吃到「寶」 十二廚換裝升級
台北喜來登飯店是以美食著稱的寒舍集團旗下量體最大的飯店，月營收平均都在2200萬元至2500萬元的「十二廚」，則是台北喜來登營收最高的餐廳。為了進一步彰顯寒舍集團在「美食」領域的優勢，並提高競爭門檻、拉大與市場同業區隔，「十二廚」本次改裝事前花了許多功夫做足市場研究，掌握趨勢脈動，將國內外熱門Buffet餐廳最In、 最潮、最Hot的元素都導入到了餐廳中，並投注了非常大的心力提升消費者「體驗」，期能繼續引領「食潮」，鞏固市場領導品牌地位。
台灣的Buffet控選餐廳很在乎海鮮多寡，除了蝦蟹選擇要多、取餐檯上澎湃大器，生魚片、握壽司更是不可少，且握壽司中炙燒的品項選擇也要多。台北喜來登掌握此一食趨，換裝後的十二廚不僅「蝦蟹滿檯」，並新設了一「和食冷菜區」，使之成為一獨立取餐區，客人可在此區無限取用生魚片、握壽司。同時，十二廚並將「甜點區」擴大且移到餐廳中央，除了花枝招展的西式甜點，顏色繽紛的南洋甜點，以及「現場製作熱甜點」，也是亮點。
「手做感」和「儀式感」是吃到飽自助餐廳成功的充分必要元素，一方面它以「眼見為真」的呈現方式，傳遞了「新鮮現做」的訊息，另一方面也透過「現場實做展演」為食更添食趣。
十二廚換裝全新出擊，除鐵板區上的菜餚外，舉凡「炙燒握壽司」、「和牛壽喜燒」、「舒芙蕾厚鬆餅」，以「芸彰牧場手沖台灣牛肉湯」等，都是在客人面前現場烹調製作，除小型廚藝秀充滿著儀式感，讓食客見獵心喜的是，這些用料不俗、在傳統餐廳必須按件計價的菜餚，如今在十二廚通通可以無限取用、吃到飽。
寒舍集團創辦人蔡辰洋嗜吃懂吃，寒舍旗下飯店不少餐廳的美食都出自他的指導，台北喜來登飯店館內更有米其林二星餐廳「請客樓」，以及其它多家得到米其林餐盤推薦的餐廳，為此，台北喜來登善用資源，將這些餐廳的部份招牌特色名餚美饌導入十二廚，並以「盛宴餐桌」為名入列餐檯。
屬於「盛宴餐桌」系列的菜式包括有「請客樓」的「砂鍋一品雞」與「醋溜脆雲耳」，「SUKHOTHAI」泰式餐廳的「泰式酸辣拌海鮮」與「碳烤豬頸肉」，「辰園」的「佛跳牆」與「醬燒羊肩排」，「桃山」日本料理的「花壽司」與「加州酪梨卷」，還有「比薩屋」的「米蘭燉羊膝」和寒舍艾麗酒店「La Farfalla」義式餐廳的「義式漁夫鍋」，名店名菜通通都上了十二廚的取餐檯讓客人自由取食享用。
特色飲品是十二廚「製造趣味體驗」設計的劇碼，台北喜來登自日本進口引進了投幣式冷熱飲販賣機，，十二廚並訂製專屬代幣提供給賓客，賓客投入代幣即可兌換瓶裝季節限定飲品，除直接在餐廳享用、也可以外帶。這個季節，販賣機內提供的是知名粵式甜點「楊枝甘露」，這樣的體驗成了Buffet界的「第一」與「唯一」。
維持取餐檯上菜餚的「鮮度」與「整齊」，是Buffet餐廳經營團隊必須有的「紀律」，進入後疫情時代更要強化「食安」。十二廚改裝後，除將菜色盡可能依個人份量盛裝，減少客人在大盤大碗中挑精揀疫地破壞了菜餚「色相」，並可減少浪費。同時，冷菜區與甜點區都將多數菜餚和甜品放在溫控的冷藏櫃中，減少了食物暴露外的機會，這樣的規畫設計，兼顧了菜餚的鮮度、美觀與食安，值得同業參考。
台北喜來登十二廚換裝後，平日午餐1,190元、下午茶790元、晚餐1,390元起。假日午餐1490元、下午茶990元、周五至周日晚餐1490元。11月15日前「寒舍線上旅展」推出獨家優惠「十二廚自助餐雙人券」1,290元起，每人最低645元起。「新」，永遠都是行銷的賣點，Buffet控不妨多留意十二廚的動態，把握時機享受優惠。
延伸閱讀