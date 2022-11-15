梵克雅寶幸運草花園迎賓

誕生於1968年的Alhambra系列一直以來是梵克雅寶的幸運象徵，其靈感源自於四葉幸運圖騰，簡約的輪廓體現世家的雋永風格和精湛工藝，今年冬季白金款Vintage Alhambra系列珠寶，以guilloche璣鏤白金的方式勾勒幸運草閃爍光芒，作品包括長項鍊、手鍊、吊墜、戒指及耳環等，璣鏤雕花工藝早在1910年代就出現在世家的表盤、珠寶作品上，其中又以1930年代的Minaudieres百寶匣最為人所熟知，經過璣鏤雕花處理的白K金甚至可以散發如鑽石般的晶亮光彩。

Alhambra經典幸運草珠寶源自世家家族成員之一雅克雅寶（Jacques Arpels）的經典名言：「心懷幸運之願，方能成為幸運之人。」於是四葉草圖騰在1920年代出現在梵克雅寶的作品當中，並在1968年正式推出以四葉草為靈感的Alhambra系列長項鍊，也果真為世家帶來長達半世紀的幸運，自此成為世家最受歡迎的經典珠寶。

8款LINE貼圖討喜

為了將「幸運」傳遞給更多的人，梵克雅寶打造的幸運草花園有許願樹、天鵝湖畔、小狐狸追逐的雪地、小鳥森林等不同造景，提供民眾免費拍照打卡，另闢有骨董珠寶專區，展出70年代Heritage典藏系列骨董珠寶，包含1973年Alhambra孔雀石長項鍊、1976年Alhambra珊瑚長項鍊和孔雀石胸針等。

現場也提供8款LINE貼圖供貴客免費下載，包括「Love you」、「Waiting for you」、「Good Luck」等動畫圖片，十分討喜可愛。(中國時報 陶福媛)