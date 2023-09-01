鈣鈦礦能讓台灣太陽能產業彎道超車

徐秀蘭出席「第三屆台灣鈣鈦礦技術暨應用論壇」，認鈣鈦礦具發展潛力

全球再生能源佔比還很小，在人類減碳共識下，大家皆致力於希望創造出更大效能的再生能源。太陽光電發電材料-矽晶圓的發電效能尚有待突破，近期被視為第三代太陽能電池的鈣鈦礦受到關注，各國紛紛投入研究。台灣環球晶圓董事長徐秀蘭昨（31）日出席「第三屆台灣鈣鈦礦技術暨應用論壇」致詞時指出，鈣鈦礦發展具很大潛力，它只要在弱光環境下就可以轉換能源，若製程成熟將能改善矽晶圓應用瓶頸。

由工業技術研究院與臺灣鈣鈦礦研發及產業聯盟共同主辦「第三屆台灣鈣鈦礦技術暨應用論壇」8月31日在新竹舉辦，吸引了300多位光電產業專家與會，現場座無虛席，顯見光電業皆期待未來鈣鈦礦成熟應用前景。

臺灣鈣鈦礦研發及產業聯盟理事長陳來助指出，過去以矽晶圓為主的太陽光電材料，台灣未來取得領先地位，希望未來能在鈣鈦礦領域彎道超車，讓鈣鈦礦成為台灣下一個明日之星的產業。陳來助以蘋果電腦在20年前推出智慧型手機為例，當時沒有人知道這項發明與應用，會改變人類的生活與行為，鈣鈦礦這項材料因具製程簡單、效率高、成本低等等優勢，未來很可能顛覆太陽能光電產業，牆壁也能發電，解決能源問題。

行政院國家發展基金管理會副執行長蔡宜兼指出，台灣除了半導體產業外，需要找到下一個護國神山產業，從鈣鈦礦看到了新的機會。工研院材化所所長李宗銘分析，鈣鈦礦獨特的化合物結構，具有優越的光吸收、寬能帶、高電子遷移率等特性，加上電池製程簡單且變化多，已實現最高認證效率26%並逐步朝商業化邁進。

李宗銘指出，鈣鈦礦太陽能電池之結構類似於面板之有機發光面板(OLED)，藉由電子電洞層堆疊搭配之材料及其表面處理和各種技術路線，期盼能夠在發電效

率、材料應用與跨界整合中搶占先機。加上面板製程之成熟，與材料迅速開發，更加快產業化之速度，也是面板業者的新機會。透過組建產業聯盟與舉辦專業技術論壇，讓各界以團體戰思維，共同交流鈣鈦礦產業新知，協會藉此整技術與產業鏈發展，讓鈣鈦礦太陽能成為新世代太能產業，更期望台灣能在競爭激烈的鈣鈦礦太陽能產業中站穩一席之地。

「第三屆台灣鈣鈦礦技術暨應用論壇」共規劃了20場論壇，主題含蓋各項技術、製程發展，期望透過技術製程的演進，讓鈣鈦礦可以讓以前不可能實現的太陽能應用化為可能。